Luciano Sánchez y sus primeras palabras tras sufrir lesión: "Marcelo me llamó y me pidió disculpas"

Luciano Sánchez, futbolista que sufrió una escalofriante lesión en el partido de Copa Libertadores entre Argentinos Juniors y Fluminense, brindó sus primeras declaraciones tras ser dado de alta del Sanatorio Finochietto.

En conversación con la prensa local, el defensor de 29 años indicó -en un primer instante- que no siente dolor y que espera que le hagan un par de estudios más para determinar cuándo será operado.

"Fue un mal momento al principio. Fue bastante doloroso, pero por suerte me pudieron corregir la rodilla al momento y eso me alivio mucho. La noche la pasé tranquilo, inmovilizado y sin dolor. Ahora, vamos a casa a esperar que baje la hinchazón, hacer un par de estudios más y determinar cuando operamos", indicó en un primer momento.

Luego, confirmó que el defensor brasilero Marcelo le escribió un mensaje y que le pidió disculpas.

"Tengo un montón de mensajes. Marcelo me escribió por Instagram. Sé que fue sin intención, fue una jugada desafortunada (...) Me mandó un mensaje pidiendo disculpas, que se sentía mal. Me enteré que me estaba buscando en el vestuario. Son gestos que muestran cómo es como persona. Yo lo admiró como jugador y ahora también como persona. Nada que reprocharle a él. Que se quede tranquilo", finalizó.

Luciano Sánchez sufrió una separación del fémur y el peroné. Además de la rotura del cruzado anterior y posterior | Fuente: TyC Sports

Médico brinda detalles de la lesión de Luciano Sánchez

Alejandro Roncoroni, doctor de Argentinos Juniors, confirmó la gravedad de la lesión. En conversación con DSports Radio, afirmó que en sus años de carrera nunca vio una lesión de ese tipo. Y luego pasó a explicar el tipo de afectación que tiene.

"En 23 años como médico nunca vi una lesión así. Villani (doctor de la AFA) en 40 años me dijo lo mismo. Es casi una separación del fémur y el peroné. Hay rotura de cruzado anterior, posterior y hay que ver cómo están los meniscos", indicó en un primer instante.

"Hay que hacer una reconstrucción. La recuperación es de entre 10 y 12 meses", complementó el médico de Argentinos Juniors.

