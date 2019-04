River Plate ganó la Copa Libertadores tras vencer en la final a Boca Juniors. | Fuente: AFP

Más de tres meses después de la final de la Copa Libertadores 2018, el TAS podría darle el trofeo de la competición a Boca Juniors. Según dio a conocer Sebastián Abreu, miembro del Tribunal Arbitral del Deporte, no sería descabellado que el conjunto 'xeneize' se consagre como campeón de ese certamen teniendo en cuenta su reclamo y lo que sucedió en la previa del duelo que se iba a realizar en el Estadio Monumental de Buenos Aires ante River Plate.

"No sería una rareza que la Copa Libertadores se la den a Boca Juniors, se puede modificar el resultado de la final con River Plate. Ha pasado que, por alineación indebida, se dé por ganado a un partido a quién lo reclamó y no al que ganó. Además, no hay antecedentes de hechos como los que ocurrieron en esta final en otros deportes porque son más civilizados", dijo Abreu en Radio Club 94.7 FM.

Si bien de momento no han puesto un plazo para que este caso vinculado a la Copa Libertadores se resuelva, hay una mayor expectativa después de estas declaraciones. Tanto hinchas de River Plate como de Boca Juniors estarán pendientes del fallo del TAS, aunque sin lugar a dudas los del elenco 'millonario' ya se sienten campeones por lo que ocurrió en el campo.