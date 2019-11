Copa Libertadores | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Pedro Goñi

La final de la Copa Libertadores, entre River Plate vs. Flamengo, se llevará a cabo en Perú el sábado 23 de noviembre, a partir de las 3:00 pm. en el estadio Monumental de Lima.

Aunque todavía falta más de una semana para el partido histórico del que seremos testigos, el trofeo ya se encuentra en nuestro país. Y estuvo en las instalaciones de RPP Noticias. Incluso, se ubicó en la cabina durante el programa Conexión, conducido por Fernanda Kanno, Renato Cisneros y Hernán Vidaurre.

Aunque ningún equipo peruano ganó nunca la Copa Libertadores, dos jugaron la final: Universitario de Deportes en 1972 y Sporting Cristal en 1997. Sin embargo, el segundo play off se jugó de visita, por lo que el trofeo no llegó a nuestro país. Eso sí, no es la primera vez que pisa suelo peruano.

El trofeo del torneo de clubes más importante del continente se realizó en la Joyeria Camussso en la Avenida Colonial de Lima. Albeto Gasperi, inmigrante italiano radicado en Perú, creó el galardón en el año 1959. Desde entonces, nunca más volvió. Hasta hoy, y RPP Noticias la tuvo en sus instalaciones.