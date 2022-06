Emelec vs. Atlético Mineiro EN DIRECTO: ida de los octavos de final de Copa Libertadores | Fuente: @Emelec/@Atlético

Emelec vs. Atlético Miniero EN VIVO | Hoy martes 28 de junio, desde las 5:15 p.m. (hora peruana), el cuadro 'bombillo' recibe al elenco de Belo Horizonte por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores 2022. No te pierdas este emocionante encuentro por el torneo de fútbol profesional más importante a nivel de clubes en Sudamérica. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

Emelec:Pedro Ortiz; Marlon Mejía, Jackson Rodríguez, Eddi Guevara, Bryan Carabalí, Dixon Arroyo, José Cevallos, sebastián Rodríguez, Alexis Zapata, Alejandro Cabeza y Bruno Pittón.



Atlético Mineiro: Éverson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso, Guilherme Arana, Otávio, Allan, Ademir, Nacho Fernández, Rubens y Hulk.



Emelec vs. Atlético Mineiro EN DIRECTO: transmisión minuto a minuto



Emelec, que será en esta ocasión el equipo anfitrión, se presentará a este compromiso crucial por la Libertadores tras igualar 1-1 de visita con Técnico Universitario por la Liga Pro de Ecuador. Ahora, pese a que en el torneo doméstico no viene cosechando buenos resultados, ya que en sus últimos cuatro cotejos no pudo sumar una alegría y reflejo de ello se sitúa en la sexta plaza de la clasificación, confía en obtener un resultado favorable de local en la ida de los octavos de final.

No obstante, para los dirigidos por Ismael Rescalvo no será una tarea nada facil. Pues su rival de turno, Atlético Mineiro, llegará con más confianza luego de superar por 3-2 a Fortaleza en su domicilio el último sábado. Además, hará fente a este duelo con buenas estadísticas. El club 'Galo' no conoce de derrotas hace cinco partidos, siendo su última caída por la competición de la Serie A del Brasileirao frente a Fluminense, el pasado 8 de junio.



En esta oportunidad, la institución de Belo Horizonte, que sueña con llegar a la gran final del concurso más importante a nivel de clubes en Sudamérica, pretende dar el gran golpe en su visita a Guayaquil y afrontar el duelo de la revancha con una ligera ventaja en el marcador, que se desarrollará en Brasil el próximo martes 5 de Julio.

Así fue la victoria del Emelec por 7-0 ante Independiente Petrolero, en la última jornada de instancia de grupos de la Copa Libertadores 2022. | Fuente: @Conmebol Libertadores

🏆🔝 ¡Vuelve la CONMEBOL #Libertadores!



🇪🇨⚽🇧🇷 En Ecuador, por octavos de final, se juega la ida entre @CSEmelec y @Atletico.



🤔 ¿Quién se quedará con el primer cruce?#GloriaEterna pic.twitter.com/Cr4D6pjBxF — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 28, 2022

Fecha y Hora del Emelec vs. Atlético Mineiro



Emelec se mide a Atlético Mineiro este martes 28 de junio por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores 2022, en un encuentro programado a la 5:15 p.m. (hora peruana).







Lugar:

Estadio George Capwell







