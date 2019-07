Flamengo vs. Emelec por la Copa Libertadores 2019 | Fuente: Libertadores

Flamengo vs. Emelec EN VIVO | Hoy, miércoles 31 de julio, desde las 7:30 p.m. (hora peruana), el cuadro brasileño recibe al equipo ecuatoriano. No te pierdas este emocionante encuentro de la Copa Libertadores 2019. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

Flamengo vs. Emelec: alineaciones confirmadas.

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Leo Duarte, Thuler, René; Gustavo Cuéllar, Willian Arao, Gerson, Bruno Henrique, Everton Ribeiro; Gabriel Barbosa. Director técnico: Jorge Jesús.

Emelec: Esteban Dreer; Romario Caicedo, Jordan Jaime, Marlon Mejía, Óscar Bagüí; Dixon Arroyo, Wilmer Godoy, Bryan Cabezas, Fernando Guerrero; Nicolás Queiróz y Bryan Angulo. Director técnico: Ismael Rescaldo.