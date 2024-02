Godoy Cruz vs. Colo Colo EN VIVO: a qué hora empieza y por dónde ver partido por Copa Libertadores

Godoy Cruz vs. Colo Colo EN VIVO: sigue la transmisión minuto a minuto del partido por la fase 2 de la Copa Libertadores.

Godoy Cruz vs. Colo Colo EN VIVO: se enfrentan este jueves 22 de febrero por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores de América.

El partido se disputará en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, desde las 7:30 p.m. hora peruana y será transmitido EN DIRECTO por la señal de ESPN 2, STAR+ y Pluto TV. También podrás seguir el encuentro por RPP.pe.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Cómo llega Godoy Cruz?

Con una ligera ventaja, debido a un mayor rodaje de partidos, además de la localía, Godoy Cruz recibe a Colo Colo en el duelo de ida por la segunda ronda de la Copa Libertadores 2024.



Con seis fechas disputadas en la Copa de la Liga Argentina, en la cual está invicto con cinco triunfos y un empate, el equipo mendocino dirigido por Daniel Oldrá tendrá la oportunidad de sacar un triunfo en casa para tratar de asegurar la llave.



El buen momento que atraviesa, en el que además de los resultados no han recibido goles, ha sido el principal argumento de Oldrá para intimidar a su rival. “Somos un equipo duro e incómodo para los rivales. Siempre tratamos de jugar de la misma manera y hoy por hoy somos muy competitivos”, dijo el técnico en conferencia de prensa tras ganar 2-0 a Racing, el pasado sábado.



El entrenador argentino atribuye el desempeño a que su equipo entendió la propuesta de juego que basa en una buena defensa y un ataque rápido y simple, con el cual, dice, están “ilusionados” para enfrentar la fase ante Colo Colo con “mucha confianza”.

Para el duelo, Godoy Cruz tiene una baja sensible. El recién llegado Tomás Pozzo, de 23 años, sufrió una rotura de ligamentos de su rodilla izquierda y estará fuera por los próximos seis meses.



¿Cómo llega Colo Colo?

Jorge Almirón cuenta con todo el plantel a disposición para enfrentar la llave, luego de que el delantero Carlos Palacios, quien había sufrido una lesión muscular, se recuperara y, según palabras del técnico, estaría en la alineación titular.



Aunque el equipo chileno tiene apenas dos partidos, uno de ellos la Supercopa que se suspendió a los 79 minutos y el estreno con triunfo de 3-0 en la liga chilena, enfrenta el encuentro con la ilusión de tener jugadores de experiencia en este torneo, entre ellos el ídolo Arturo Vidal, que regresó a Colo Colo luego de 17 años.



A ese aspecto apuntó Almirón para evaluar sus posibilidades en Mendoza. “Nosotros tenemos gente de experiencia que ha jugado ya varios partidos de esta clase, favorito no, pero si me tengo mucha confianza. Confío en que el equipo va a hacer un gran partido el jueves”, dijo el martes en conferencia de prensa.



Las expectativas en las líneas albas son altas, pues a pesar de tener solo dos partidos oficiales el equipo también está invicto desde la llegada del entrenador ex Boca Juniors incluyendo partidos amistosos, además de haber mostrado una asimilación rápida del modelo de juego.



En las tribunas también existe expectación ante el comportamiento que pueda tener la hinchada de Colo Colo, luego de que un grupo de barristas ocasionara hechos de violencia en la Supercopa de Chile, el domingo 11 de febrero, que obligó a su suspensión cuando su equipo ganaba por 2-0 al campeón de liga Huachipato.

Godoy Cruz vs. Colo Colo: posibles confirmadas

Godoy Cruz: Franco Petroli; Manuel Guillen, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Martín Luciano; Marcos Montiel, Bruno Leyes, Vicente Poggi; Juan Bautista Cejas, Salomón Rodríguez, Tomás Conechny.

Colo Colo: Brayan Cortés; Oscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg, Esteban Pavez, Leonardo Gil, Arturo Vidal; Cristián Zavala, Carlos Palacios y Pablo Parra.

¿A qué hora empieza Godoy Cruz vs. Colo Colo por la Copa Libertadores?

El partido entre Godoy Cruz vs. Colo Colo se jugará a las 7:30 p.m. hora peruana. El horario en otras partes del mundo es el siguiente:

Perú: 7:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 7:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4:30 p.m.

España: 01:30 a.m. (viernes 23 de febrero)

¿Por dónde ver EN VIVO Godoy Cruz vs. Colo Colo por Copa Libertadores vía TV?

El partido entre Godoy Cruz vs. Colo Colo será transmitido EN VIVO por la señal de ESPN 2 y STAR+ en Perú y Sudamérica. También podrás seguir EN DIRECTO ONLINE el cotejo por RPP.pe.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis