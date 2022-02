Universitario cree en la remontada | Fuente: Universitario

Tiene fe. Pese a que regresan a Lima con un marcador de 0-2 a favor de Barcelona SC, el arquero José Carvallo considera que Universitario de Deportes puede remontar en casa. Aunque es consciente que deben mejorar algunas cosas para seguir en carrera en la Copa Libertadores.

"Vinimos a tratar de llevarnos la victoria, no se pudo. Pero, creo que la llave sigue abierta, tenemos que mejorar. En la entrega, no hay nada que reprochar, pero futbolísticamente tenemos que mejorar mucho más para poder emparejar la serie y pasar a la Fase 3", dijo Carvallo al finalizar el partido.



El capitán de Universitario reconoció la superioridad del rival. "Me quedo con el esfuerzo, el sacrificio. Ellos nos dominaron el partido, nosotros tratamos de controlarlo defensivamente, pero no generamos. En el fútbol, cuando no generas, es complicado. Alguna iban a tener, aprovecharon una pelota parada y unos errores defensivos de nosotros", añadió.

Universitario vs Barcelona: la llave está abierta

El partido de vuelta entre Universitario y Barcelona se jugará el próximo miércoles, 2 de marzo, en el Estadio Nacional, a partir de las 7:30 p.m.

"Lastimosamente nos vamos con un marcador de 2-0, creemos que la llave está abierta y trataremos de revertir en Lima", añadió.

Universitario cree en la remontada: "Tenemos que salir a proponer, mejorar. Creo que podemos hacer daño a Barcelona y pasar", concluyó José Carvallo.

