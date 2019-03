Christian Ramos es uno de los seis defensores centrales con los que cuenta Melgar en estos momentos. | Fuente: Prensa Melgar

Christian Ramos puede disputar su primer partido con Melgar ante San Lorenzo por Copa Libertadores. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el zaguero de 30 años manifestó que podría conformar la lista de 18 jugadores del conjunto rojinegro con miras a este cotejo, según lo que le dijo el entrenador Jorge Pautasso.

"Hablé con el profe Pautasso y me dijo que, si estaba habilitado, podía ser considerado dentro de la lista para el partido ante San Lorenzo. La Copa Libertadores es un torneo que me ilusiona, es un reto para los peruanos porque no venimos bien en certamenes internacionales a nivel de equipos. Seguro podría ser un riesgo que debute tan rápido pero yo deseo jugar, uno juega al fútbol porque le gusta los riesgos y retos", señaló 'La Sombra'.

Por otro lado, Christian Ramos dejó abierta la posibilidad de seguir en Melgar una vez que finalice su préstamo inicial de tres meses, aunque tampoco descartó continuar su carrera en un país del exterior.

"Supuestamente después de junio tengo que regresar a Arabia, pero después de lo que me ha pasado he aprendido que el fútbol es muy cambiante y mi futuro es incierto. Voy a hacer todo lo posible para jugar donde me sienta más cómodo. Si tengo que seguir en Perú, continuaré en Melgar. De lo contrario, buscaré otro país pero todo depende de mi club. Esto es muy cambiante y no sé que puede pasar más adelante", sentenció Christian Ramos.