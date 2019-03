Mira las declaraciones dadas por Bernardo Cuesta y Giancarlo Carmona. | Fuente: RPP

En Melgar ya palpitan lo que será su partido contra San Lorenzo en Arequipa por el Grupo F de la Copa Libertadores. Por su lado, el marcapunta derecho Giancarlo Carmona le quitó importancia a la mala racha por la que viene pasando el cuadro de Jorge Almirón, pues considera que tienen un buen desempeño dentro del campo pese a no conseguir victorias.

"Nosotros no estamos para mirar por encima del hombro a nadie, San Lorenzo es un equipo de mucha tradición y hace poco campeonó la Copa Libertadores. No tenemos el papel de favorito, si estamos metidos los once y jugamos como los primeros partidos podemos sacar un resultado positivo. Si bien no se les está dando los resultados, tienen buen funcionamiento y jugadores de mucha jerarquía", dijo Giancarlo Carmona.

Por otra parte, Bernardo Cuesta señaló que darán pelea en su grupo de Copa Libertadores aunque no sean vistos como favoritos para pasar de fase. Además, expresó su deseo de volver a convertir un gol, tal como sucedió la semana pasada con Caracas FC.

"Siempre va a haber un favoritismo para los clubes con más historia y jerarquía pero nosotros vamos a dar pelea. Haremos nuestro trabajo y confiamos en nuestro grupo, daremos lo mejor de nosotros para dar un paso más. Por otro lado, uno siempre busca anotar y trataré de hacerlo. Ojalá se vuelva a dar pero lo primordial son los tres puntos", sostuvo Bernardo Cuesta.