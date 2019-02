Melgar avanzó a la tercera fase de la Copa Libertadores al igualar 0-0 con la Universidad de Chile, que fue eliminada del torneo al no poder revertir el 1-0 del encuentro de ida en Arequipa.



Los universitarios pusieron todas sus fichas en el encuentro de revancha para seguir en carrera, sin embargo, los pupilos del argentino Frank Kudelka no fueron capaces de dar vuelta el marcador.



En los primeros minutos la U fue nuevamente el equipo gris de la anterior jornada, mientras el conjunto peruano sorprendió por el orden y la velocidad que mostró en la cancha.



El medio campo de la Universidad de Chile fue un desastre, mientras que el Melgar tuvo sus arrebatos ofensivos, aunque sin saber concretar la última puntada.



A la mitad de la primera fracción el árbitro anuló un gol para la visita debido a una posición adelantada de Bernardo Cuesta, quien definió de gran manera ante el meta Johnny Herrera.



En los últimos minutos, la U tuvo algunas ocasiones de gol en los botines de Rodrigo Echeverría, Gabriel Torres y Lucas Aveldaño, pero el meta Carlos Cáceda se lució al atajar todas esas arremetidas.



En el segundo tiempo el equipo dueño de casa ingresó con un sólido esquema ofensivo y tomó el timón del partido prácticamente durante todo este periodo.



Es más, a los 77 minutos fue expulsado Nicolás Freitas, por una falta sobre Matías Campos, y se ganó la segunda amarilla para dejar a Melgar con un jugador menos.



En el minuto 86, en medio de una trifulca que se armó en el área chica anotó Matías Rodríguez, pero el árbitro anuló el gol al marcar una infracción sobre el portero Cáceda.



Pese a los seis minutos que se agregaron los hombres de Kudelka no pudieron cambiar el resultado y quedaron fuera de la Libertadores. (EFE)