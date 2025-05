"Al futbolista venezolano se le respeta": Federación Venezolana condena los insultos xenófobos contra Miguel Navarro de Talleres

La FVF también denunció "actos de xenofobia" contra la jugadora venezolana Jhoagny Contreras.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) expresó su solidaridad con el futbolista Miguel Navarro de Talleres de Córdoba, quien denunció actos de xenofobia por parte paraguayo Damián Bobadilla de Sao Paulo, en duelo correspondiente por la sexta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores.

La FVF también denunció "actos de xenofobia" contra la jugadora venezolana Jhoagny Contreras, quien declaró que sufrió ataques de jugadores del Deportes Recoleta por la Liga femenina de Chile.



"Lamentablemente estos hechos no son aislados. Futbolistas venezolanos han sido objeto de manifestaciones discriminatorias y fuera de las canchas. Como Federación, no seremos indiferentes ante estas agresiones que vulneran no solo a nuestros jugadores, sino al espíritu mismo del deporte", señaló la FVF.

"La xenofobia contra el futbolista venezolano es inaceptable y será siempre enfrentada con la mayor firmeza", añadió.

El máximo organismo del fútbol venezolano indicó que elevará el caso hasta la Conmebol y FIFA con el fin que se dicten medidas "urgentes y ejemplares".

Talleres acusa a Damián Bobadilla

Talleres de Cordóba comunicó que Bobadilla le habría insultado a su jugador al llamarlo "venezolano muerto de hambre", lo que desató la indignación entre los jugadores del conjunto argentino.

Navarro, que lloró por la situación, se pronunció en sus redes sociales. "Nunca me avergonzaré de mis raíces. No hay lugar para el odio en el fútbol. Iré hasta las últimas consecuencias", afirmó



Tras el encuentro, Navarro acudió a un puesto de la Policía en el estadio para registrar una denuncia formal.