"No hay lugar para el odio": Talleres se solidariza con Miguel Navarro tras denunciar insultos xenófobos de futbolista de Sao Paulo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El futbolista de Talleres de Córdoba Miguel Navarro denunció haber recibido insultos xenófobos por parte del jugador paraguayo de Sao Paulo, Damián Bobadilla, durante el encuentro que ambos sostuvieron el martes por la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores.

Mediante sus redes sociales, el jugador venezolano no precisó qué es lo que le dijo el mediocampista paraguayo; sin embargo, dio luces de los insultos que recibió.

"Quisiera poder yo tener en mis manos la solución al hambre que vive mi país. Espero Dios me dé abundancia para poder ayudar. No creo que se pueda hacer mucho contra la pobreza mental. Nunca me avergonzaré de mis raíces, iré hasta las últimas consecuencias frente al acto de xenofobia que viví hoy en Brasil a manos de Damián Bobadilla. En el fútbol no hay cabida para los discursos de odio", expresó el venezolano.

Talleres se solidariza con Miguel Navarro

Conocido el hecho, Talleres realizó un pronunciamiento en apoyo a Navarro, en el que manifiestan su repudio al "acto de xenofobia" que habría sufrido el jugador.

"Nos solidarizamos profundamente con Miguel y con su familia en este momento. Como institución, levantamos la voz contra cualquier forma de discriminación. No hay lugar para el odio en el fútbol", mencionaron.

"El fútbol es una herramienta de integración, respeto y unión entre culturas. Seguiremos trabajando para que estos valores prevalezcan dentro y fuera de la cancha", agregaron.

"Miguel estamos orgullosos de vos y tus orígenes, todo Talleres te acompaña", finaliza.

🔵 Desde el Club Atlético Talleres queremos expresar nuestro más enérgico repudio al acto de xenofobia que sufrió nuestro jugador Miguel Navarro.



Nos solidarizamos profundamente con Miguel y con su familia en este momento. Como institución, levantamos la voz contra cualquier… pic.twitter.com/xIRHDhgeK3 — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) May 28, 2025

¿Cómo sucedieron los hechos?

Luciano marcó el 2-1 para Sao Paulo a los 84 minutos. Tras ello, se armó una discusión entre los futbolistas de ambos equipos en la mitad de la cancha. Solo segundos después, Navarro, visiblemente afectado, quiso abandonar el campo, pero se quedó hasta el final.

Culminado el partido, Federico Girotti, delantero de la 'T', reveló que Bobadilla le habría dicho "venezolano muerto de hambre". Minutos después, el propio jugador se apersonó ante la Policía Militar del estadio Morumbi para presentar una denuncia.