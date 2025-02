Miguel Trauco y su decisión de patear en los penales ante Boca: "sabía que tenía que asumir"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Miguel Trauco fue uno de los protagonistas de la jornada histórica en la que Alianza Lima eliminó a Boca Juniors en la fase 2 de la Copa Libertadores 2025. El lateral fue titular en La Bombonera, pero el partido no se presentó como él esperaba, debido a que antes de los cinco minutos hizo el autogol que igualó la llave.

Los goles de Hernán Barcos y Kevin Zenón llevaron la definición a la tanda de los penales, aunque en los segundos previos al pitazo final Edinson Cavani desperdició la jugada que pudo darle la clasificación a Boca.

"Cuando Cavani falla la última jugada debajo del arco, en mi cabeza pasó de todo, yo dije esto no nos lo va a quitar nadie así venga el arquero que venga. Al final nos favoreció el cambio de arquero, (Brey) estaba frío, no sé por qué cambiaron si Marchesín tiene más jerarquía y nombre", dijo Miguel Trauco en ‘Mano a mano’.

El recuerdo de los penales ante Australia

Miguel Trauco pudo redimirse en La Bombonera al convertir su penal en la tanda, siendo el tercero por ejecutar desde el lado aliancista. El defensa reconoció que tenía una revancha en los tiros desde los 11 metros, señalando que no se sintió capaz de patear por la selección en los penales ante Australia durante el repechaje para el Mundial Qatar 2022.

“Me queda en la cabeza hasta ahora ese penal que no pude patear con Australia. Se me cayó un contratazo por no clasificar a ese Mundial entonces dije pateo, si la fallo, pues fallo, pero voy. Sabía que tenía que asumir, aparte por el autogol estaba fijo que yo tenía que ser uno de los cinco en patear”, detalló.

“Contra Australia me faltaron huevos para patear. Una semana antes me tocó descender con Saint-Etienné por penales, rematé y marqué, pero me quedó eso en la cabeza. No me sentía tan confiado", dijo el exjugador de Universitario.

La influencia de Gorosito en Alianza

Miguel Trauco se refirió a la importancia del entrenador Néstor Gorosito para el plantel de Alianza Lima, considerándolo clave para la confianza de los jugadores. El zurdo comparó su labor con la que ejercía Ricardo Gareca en la Selección Peruana.

"Gorosito tiene lo mismo que Gareca. Toda la confianza que transmite. Él cree más en nosotros que nosotros mismos. Él trata de cargar con toda la presión y que el jugador esté fresco. Le salió perfecto”, apuntó.