Merecido: Kevin Quevedo fue elegido el 'Héroe del partido' ante Sao Paulo y recibió un botín plateado [FOTO]

Kevin Quevedo, la figura de Alianza Lima. El último jueves, el delantero peruano anotó un golazo de media 'tijera' que significó el 2-2 contra Sao Paulo en el Estadio Morumbí por la Copa Libertadores de América.

A lo largo del cotejo en tierras brasileras por la segunda jornada en el torneo en mención, Kevin Quevedo fue uno de los que llevó más peligro en Alianza Lima. Previo a su tanto, tuvo una chance de cabeza y, posteriormente, un remate con derecha que fue despejado por el portero local Rafael.

Ya en el complemento, Quevedo firmó un golazo y, por eso, Conmebol lo eligió como el 'Hero of the Match' (héroe del partido) frente al 'tricolor'.

Kevin Quevedo y un nuevo premio en la Copa Libertadores.Fuente: ESPN

Alianza Lima brilló con Kevin Quevedo

No es la primera vez que el también exjugador del Deportivo Garcilaso y Universidad Católica de Ecuador se lleva este premio individual.

En la semana en que la tienda blanquiazul empató a uno con Deportes Iquique en la vuelta de la Fase 3, fue elegido como el 'Hero of the week' (héroe de la semana) por su tanto al cuadro chileno.

Hay que tener en cuenta que, en lo que va de temporada de la Copa Libertadores 2025, Kevin Quevedo tiene cuatro goles con la camiseta de Alianza Lima. También marcó un doblete en lo que fue el 3-1 a favor del cuadro peruano contra Nacional de Paraguay en Matute.

Además, en la liga peruana de primera división, el atacante tiene un gol en este año, el cual se dio en el último clásico frente a Universitario de Deportes en condición de local.

Lo que dijo el técnico de Alianza Lima

"Principalmente, en el segundo tiempo, tuvimos la pelota. No me gusta a mí no tener la pelota, mientras más la tenga y la sabes usar tienes más posibilidades de ganar", indicó el entrenador argentino Néstor Gorosito.

En tanto, el estratega de Alianza Lima -en conferencia de prensa- agregó que "tenemos que jugar el torneo local, con este ritmo, con el ritmo con el que jugamos contra la 'U' con uno menos, ese es el ritmo".

