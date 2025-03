Palmeiras pedirá la exclusión de Cerro Porteño de la Copa Libertadores sub-20 por racismo de sus hinchas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, anunció este viernes en conferencia de prensa que pedirá la exclusión de Cerro Porteño de la Copa Libertadores sub-20 por la "reiterada actitud racista" de sus aficionados en diversas oportunidades, especialmente contra el delantero Luighi Hanri.



La dirigente destacó que no es la primera vez que los jugadores del club brasileño sufren actos de racismo por parte de fanáticos de Cerro Porteño, que se repitieron en un partido disputado en el estadio Gunther Vogel de la ciudad de San Lorenzo, cercana a Asunción.



Por eso, llegarán hasta "la última instancia" en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y, si no hay sanciones, Pereira advirtió que acudirán a la FIFA.



"No es la primera vez que ese club (Cerro Porteño) ataca a nuestros jugadores y aficionados. En 2022, hinchas de Cerro hicieron gestos de mono a nuestra hinchada. En 2023, también llamaron mono a nuestros atletas y Bruno Tabata fue sancionado con cuatro meses de suspensión", dijo.



Pereira afirmó que la Conmebol está siendo indiferente a este asunto, ya que desde que terminó el partido está intentando comunicarse con el presidente de la Confederación, Alejandro Domínguez, aunque sin éxito.

