Paolo Guerrero sobre Alianza Lima: "Es una linda oportunidad enfrentar al equipo de mis amores" | Fuente: Facebook Internacional

Paolo Guerrero, delantero peruano del Internacional, habló en conferencia sobre lo especial que tendrá el partido de este miércoles (7.30 pm) ante su exequipo, Alianza Lima, por el Grupo A de la Copa Libertadores.

"El jugar por Alianza es mi sueño. Volver a Perú y jugar una Libertadores. Esta es una linda oportunidad para enfrentar al equipo de mis amores después de mucho tiempo. Es especial volver y mostrarme ante mi gente", dijo el jugador de 35 años.

Además, también habló sobre cómo se encuentra físicamente luego de la para de 10 meses de inactividad. "He tenido una preparación increíble y estoy bien. No he tenido problemas musculares y me vengo recuperando sin problemas", finalizó.