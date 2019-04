Paolo Guerrero es el 9 titular del Inter de Porto Alegre. | Fuente: Twitter

Paolo Guerrero (35 años) no se cansa de anotar tras su vuelta a las canchas. Esta vez, el delantero peruano anotó un doblete en el triunfo del Inter de Porto Alegre por 3-2 ante Palestino de Chile por la fecha 4 de la Copa Libertadores.

Luego de su buena actuación en el Estadio Beira Río, Guerrero no ocultó su satisfacción por sus dos primeros goles en la Copa Libertadores 2019. Además destacó que está bien físicamente tras disputar dos partidos en tres días.

"Me siento bien, muscularmente bien. No tengo ningún problema, me prepare para esto. Estoy para jugar con intensidad, soy nuevo aquí, me voy acostumbrando a un nuevo estilo de jugar y a una nueva función en el esquema táctico del equipo", declaró Guerrero.

Con este resultado, Inter de Porto Alegre sumó 10 puntos y clasificó a la siguiente fase de la Copa. En el próximo choque del certamen enfrentará a Alianza Lima en Perú en duelo a desarrollarse el 24 de abril.

