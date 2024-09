Peñarol vs Flamengo EN VIVO: ¿qué canal transmite el partido por cuartos de final de la Copa Libertadores 2024?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Peñarol vs Flamengo EN VIVO: se enfrentan este jueves 26 de septiembre por la vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. El encuentro se disputará en el Estadio Campeón del Siglo, desde las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+ (Estándar y Premium). También podrás seguir las incidencias del partido por RPP.pe.

Peñarol vs Flamengo: ¿Cómo llegan a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024?



Peñarol llega a este encuentro con ventaja, pues ganó la ida, en Brasil, por 1-0, con gol de Javier Cabrera. Asimismo, su momento en bueno. Por el torneo local, su último resultado fue un 5-0 a su favor, de visita frente a Atlético Cerro. En la tabla, se ubica en el segundo puesto con 10 puntos, a solo dos de Danubio. El DT Diego Aguirre tiene a todos sus jugadores a disposición.

Por su parte, Flamengo no la pasa bien. No solo porque deberá remontar el marcador lejos de casa, sino, además, porque en el Brasileirao llega de perder 3-2 ante Gremio y se ubica en el cuarto lugar de la tabla, con 45 puntos, a 11 del líder, Botafogo. El 'Fla' tiene más de una baja: Luiz Araújo, Pedro, Everton, Matías Viña y Michal no están aptos.

¿Cuándo y dónde juegan Peñarol vs Flamengo en vivo por los cuartos de Copa Libertadores 2024?



El partido Peñarol vs Flamengo, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024, se jugará el jueves 26 de septiembre en el Estadio Campeón del Siglo de Uruguay. El recinto tiene capacidad para 40 700 espectadores.

¿A qué hora juegan Peñarol vs Flamengo en vivo, por los cuartos de Copa Libertadores 2024?



En Perú, el partido Peñarol vs Flamengo comienza a las 5:00 p.m.

En Colombia, el partido Peñarol vs Flamengo comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Peñarol vs Flamengo comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Peñarol vs Flamengo comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Peñarol vs Flamengo comienza a las 6:00 p.m.

En Paraguay, el partido Peñarol vs Flamengo comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido Peñarol vs Flamengo comienza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido Peñarol vs Flamengo comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Peñarol vs Flamengo comienza a las 7:00 p.m.

¿Qué canal transmite el partido Peñarol vs Flamengo en vivo por TV y streaming?



El partido Peñarol vs Flamengo será transmitido EN VIVO por TV vía ESPN. Asimismo, por streaming a través de Disney+ Estándar y Premium.

Peñarol vs Flamengo: alineaciones posibles



Peñarol: Washington Aguerre; Pedro Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Olivera; Damián García, Eduardo Darias; Javier Cabrera, Leonardo Ferández, Jaime Báez y Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.

Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro; Léo Ortiz o Erik Pulgar, Nicolás De la Cruz, Gerson, Giorgian de Arrascaeta; Bruno Henrique y Gabriel Barbosa o Gonzalo Plata. DT: Tite.

Peñarol vs Flamengo: últimos resultados