PSG vs. Manchester United | Fuente: RPP Noticias

PSG vs. Manchester United | ESCUCHAR RADIO | EN VIVO | EN DIRECTO | El Parque de los Príncipes será escenario del partido entre PSG y Manchester United, por los octavos de final de la Champions League. ¿Habrá sorpresas?

El partido empieza a las 3:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión televisiva estará a cargo de ESPN 2. Debido al horario, quizás, no podrás estar cerca de un televisor. No te preocupes. Prende tu radio porque ahí estará RPP Noticias con todas las incidencias del PSG vs. Manchester United por el pase a los cuartos de final de la Champions League. No estás en Perú, no hay problema. Nuestra señal de RPP Player la puedes escuchar desde cualquier parte del mundo.

También puedes seguir las incidencias antes, durante y después del partido a través de RPP.pe









PSG vs. Manchester United: alineaciones confirmadas

PSG: Buffon; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Dani Alves, Verrati, Marquinhos, Di María, Draxler, Mbappé,

Manchester United: De Gea, Young, Bailly, Samalling, Lindelof, Shaw, McTominay, Fred, Andreas, Rashford, Lukaku

Horarios en el mundo del partido entre PSG vs. Manchester United