Juan Román Riquelme habló sobre Marcelo Gallardo. | Fuente: EFE

Juan Román Riquelme, que no descartó lanzarse como presidente de Boca Juniors, elogió al entrenador de River Plate Marcelo Gallardo, a quien considera un “genio” por su campaña en el equipo ‘millonario’.

"Es un genio, armó 10 equipos en cinco años, le gusta el fútbol, vive del fútbol y habla muy bien de él...”, señaló en entrevista con Fox Sports.

Sin embargo, Riquelme señaló que a River Plate no le fue bien en el Mundial de Clubes bajo la batuta de Gallardo. “Pero no ganó todo. Fue a jugar el Mundial de Clubes y no compitió nunca. Nosotros le ganamos al Real Madrid de Figo, que era Balón de Oro; ellos fueron y no compitieron porque el Barcelona le ganó el partido desde el minuto uno al 90. El Barsa dio la sensación de que reguló para no hacerle más goles y en el siguiente -el año pasado- no llegaron a la final", agregó.



Por otro lado, el exvolante recordó a su extécnico Carlos Bianchi, que en su opinión, es “insuperable”. "Dijeron que estaba grande y a Carlos, nosotros tendríamos que haberlo tenido desde el momento en el que dijo 'no dirijo más'. Tendríamos que tenerlo sentado en una platea de la Bombonera cada domingo o en un palco viendo los partidos. Así como lo hace en la cancha de Vélez. A Bianchi nadie lo va a superar: ganó cuatro Libertadores y tres copas del mundo", finalizó.

El 23 de noviembre, River Plate enfrentará a Flamengo en el Monumental de Ate por la final de la Copa Libertadores 2019.

