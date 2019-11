River Plate en Matute. | Fuente: River Plate

En medio de una gran expectativa, el plantel de River Plate llegó este jueves al Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ para realizar su primer entrenamiento de cara al choque ante Flamengo por la final única de la Copa Libertadores 2019.

El equipo de Marcelo Gallardo pisó la cancha de Matute a partir de las 3 de la tarde. RPP Noticias logró captar los 15 primeros minutos del actual campeón de la Libertadores.

El 'Muñeco' Gallardo aún no confirma su once titular ante 'Fla', aunque maneja un once probable: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez; Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Nicolás De La Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez.

Flamengo se verá las caras con River Plate el 23 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate por la final de la Copa. La cita será a partir de las 3 de la tarde (hora peruana).

River Plate llegó a Matute. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Kevin Pacheco