Varios hinchas del Flamengo no quedaron contentos con muchas cosas del estadio Monumental. | Fuente: Instagram | Fotógrafo: @paparazzorubonegro

Más de un hincha del Flamengo no quedó satisfecho con lo que ofreció el estadio Monumental para la final de Copa Libertadores contra River Plate. La cuenta 'Paparazzo Rubro Negro' dio a conocer las molestias de algunos seguidores con el recinto limeño por dos temas en particular: la no posibilidad de ingresar con algunos objetos -como banderolas y correas- y los inconvenientes en los servicios higiénicos en relación a la falta de agua.

En un video publicado en Instagram, se ve como hay una gran cantidad de objetos decomisados por efectivos de la policía que son puestos en uno de los ingresos al estadio Monumental de Ate. Además, se notó una gran molestia de parte de los fanáticos de Flamengo al respecto.

En otro video, se evidencia el disgusto de los hinchas de Flamengo por las condiciones de los baños del estadio Monumental de Ate. Además de no contar con agua, los seguidores del 'Mengao' lamentaron también la forma de los inodoros y criticaron a la CONMEBOL por haberles hecho pagar una semejante cantidad de dinero para encontrarse con este tipo de sorpresas.