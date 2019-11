Hinchas de River Plate en las afueras del Monumental. | Fuente: River Plate

River Plate vs. Flamengo se enfrentan este sábado, a partir de las 3:00 pm., en un partido histórico que se desarrollará en nuestro país. El estadio Monumental de Ate será testigo de la primera final única en la historia de la Copa Libertadores.



Como era de esperarse, ningún hincha quiere perderse este importante encuentro. Por eso, aunque algunos tuvieron la posibilidad de comprar un pasaje de avión, otros viajarán en bus. De hecho, una gran cantidad de seguidores del 'Millonario' se encuentran ya en la ruta Buenos Aires-Lima. Ojo, el viaje dura tres días.



Son cinco los buses que partieron esta madrugada del Monumental de Núñez al Monumental de Lima. Y River Plate, en sus cuentas oficiales de redes sociales, publicaron un video y distintas fotografías. "En la puerta del Monumental, ya está todo listo para la salida de la caravana de micros. ¡Rumbo a Perú para alentar al Millonario en la final!", fue el mensaje que acompañó una de las publicaciones.

River Plate vs. Flamengo se enfrentan este sábado por la final de la Copa Libertadores. Las puertas del Monumental abrirán a las 10:00 am., cinco horas antes del inicio del partido. No estará permitido el ingreso de armas de fuego, elementos punzocortantes, explosivos, pintura facial, gorras, lentes de sol, correas, bebidas alcohólicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y estimulantes.

Buses que salieron del Monumental de River. | Fuente: River Plate