Sao Paulo vs. River Plate chocan por la fecha 3 de la Copa Libertadores | Fuente: Sao Paulo / River Plate

Sao Paulo, con importantes bajas como las de Dani Alves y el goleador Luciano, necesita de una victoria el jueves en casa frente a un River Plate sin ritmo, tras seis meses sin jugar, para asumir el liderato del Grupo D de la Copa Libertadores.



El conjunto paulista es el tercero en la clasificación del Grupo D pero una victoria por cualquier marcador el jueves en el estadio Morumbí puede dejarlo en el primero, con seis puntos, los mismos que tiene el LDU ecuatoriano tras vencer anoche a domicilio al Binacional peruano, y ayudarle a sacar una ventaja de tres puntos sobre el River, actualmente segundo con tres unidades.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, ha reiterado su protesta por tener que volver a la Libertadores con una diferencia tan grande en la preparación física de ambos clubes, pero la víspera se limitó a decir que el club argentino estará presente en Brasil para jugar y no para hacer más preguntas.



"No nos vamos a hacer muchas preguntas. Iremos a Brasil a jugar. Vamos a dar pelea, a dar batalla, no vamos a ceder la iniciativa al Sao Paulo", dijo Gallardo en una rueda de prensa que ofreció a través de Zoom por los canales oficiales de River.

¿Cuándo y a qué hora juega River Plate vs. Sao Paulo?

River Plate vs. Sao Paulo chocarán en duelo vibrante el jueves, 17 de setiembre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 5:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Morumbí.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el River Plate vs. Sao Paulo?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN y Facebook Watch. Todas las incidencias del partido lo tendrás en RPP.pe



Horarios en el mundo: Sao Paulo vs. River Plate

País Hora Perú 5:00 p.m. Colombia 5:00 p.m. Ecuador 5:00 p.m. Chile 7:00 p.m. Argentina 7:00 p.m. Uruguay 7:00 p.m. México 5:00 p.m. Estados Unidos (Miami) 6:00 p.m. Estados Unidos (Los Ángeles) 3:00 p.m

Sao Paulo vs. River Plate: posibles alineaciones

Sao Paulo (BRA): Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo Pelé, Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara, Igor Gomes, Hernanes; Vítor Bueno y Pablo (Helinho o Paulinho Boia). DT. Fernando Diniz.



River Plate (ARG): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Julián Álvarez, Ignacio Fernández, Nicolás de la Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré. DT. Marcelo Gallardo.



Árbitro: el uruguayo Esteban Ostojich auxiliados en las bandas por sus compatriotas Richard Trinidad y Nicolás Taran.