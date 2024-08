River Plate vs. Talleres EN VIVO: juegan en Córdoba por octavos de final de la Copa Libertadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

River Plate vs. Talleres se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024.

El encuentro de River Plate contra el elenco de Talleres se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 7:30 p.m. hora peruana y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y vía streaming por Disney+. Además, también podrás seguir el minuto a minuto en rpp.pe

¿Cuándo y dónde juegan River Plate vs Talleres en vivo por octavos de Copa Libertadores 2024?

El partido entre River Plate y Talleres está programado para jugarse en el Estadio Mario Alberto Kempes, que tiene capacidad para 50 mil espectadores.

¿A qué hora juegan River Plate vs Talleres en vivo, por octavos de Copa Libertadores 2024?

En Perú, el partido entre River Plate vs Talleres comienza a la 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre River Plate vs Talleres comienza a la 7:30 p.m.

En Colombia, el partido entre River Plate vs Talleres comienza a la 7:30 p.m.

En Chile, el partido entre River Plate vs Talleres comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre River Plate vs Talleres comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido entre River Plate vs Talleres comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre River Plate vs Talleres comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido entre River Plate vs Talleres comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre River Plate vs Talleres comienza a las 9:30 p.m.

En España, el partido entre River Plate vs Talleres comienza a las 11:00 p.m.

¿Dónde ver River Plate vs Talleres online vía streaming?

El partido de River Plate vs. Talleres será transmitido EN DIRECTO por la señal de ESPN y también vía streaming por Disney +. El minuto a minuto lo podrás seguir en rpp.pe

River Plate vs Talleres: alineaciones posibles

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez y Blas Riveros; Marcos Portillo, Ulises Ortegoza y Juan Portilla; Bruno Barticciotto y Alejandro Martínez; Federico Girotti.

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro, Franco Mastantuono y Manuel Lanzini; Pablo Solari y Adam Bareiro.

