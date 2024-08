Juegos Olímpicos de crecimiento: conclusiones del Team Perú en París 2024 y proyecciones hacia Los Ángeles

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El recibimiento con marco de alegría para los deportistas deja caer la conclusión principal: París 2024 fue una buena edición de Juegos Olímpicos para el ‘Team Perú’. No es comparable el valor individual de una medalla de bronce con el oro o la plata, sin embargo, la evaluación de forma colectiva arroja que se trató de la mejor presentación de nuestra delegación en la más grande cita multideportiva.

Una presea de bronce que deja atrás 32 años de ausencia en el medallero. Un tercer puesto que vale oro, por el recorrido y esfuerzo hecho por Stefano Peschiera, y porque para los deportistas no hay evento más grande que los Juegos Olímpicos. Ahí, en París, la representación sumó también cinco diplomas olímpicos, tres cuarto lugares y hasta cinco rendimientos que mostraron crecimiento.

Clasificarse a los Juegos Olímpicos ya es de valor enorme para un país donde el apoyo financiero del Estado existe, aunque este resulta insuficiente para encargarse de todas las necesidades que demandan contar con atletas de élite. La aparición del patrocinio privado aún es selectivo, aguardando en muchos casos resultados antes de apostar por el deportista en su proceso.

También hubo infortunios, en Kimberly García principalmente. Era la “carta fija” de medalla y no la consiguió. Existen situaciones que escapan de todo plan, y sucedió. Pero lejos de cargar con una responsabilidad sobre ella, ¿por qué no preguntarse desde cuándo el Perú no tenía a alguien que realmente le genere grandes expectativas por llegar a la cima? Los Juegos Olímpicos eran el punto más alto para colocar al atletismo nacional, pero, ¿cómo quitar mérito al haber escalado tanto, llevar la marcha atlética a una dimensión jamás vista por el país? Kimberly seguro lo intentará.

Ahora es cuando comienza la cuenta atrás hacia Los Ángeles 2028. ¿El sueño? Que se sostenga el ascenso que va dándose desde Tokio hasta París. Los próximos Juegos Olímpicos son una oportunidad fantástica, pues de intermedio estarán los Juegos Panamericanos Lima 2027. Si cinco años atrás se cimentaron bases, es el momento de consolidar la estructura.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

► ¿Cómo le fue al 'Team Perú en los Juegos Olímpicos París 2024?

María Luisa Doig

En sus terceros Juegos Olímpicos, a la esgrimista le tocó debutar ante una rival de ranking inferior y a solo segundos del cierre del combate tenía una ventaja en la calificación, la que no pudo sostener. No avanzó de la primera ronda, como en sus participaciones previas.

Juan Postigos

Cuarta y última cita olímpica para el judoca, como él mismo aseguró. Postigos volvió a quedarse en la instancia inicial, aunque en París se topó con un 'top 10' del ranking de su disciplina.

Adriana Sanguineti

Segunda boga peruana que llegó a los Juegos Olímpicos a nivel individual y siendo la número 24 de la general, mejoró el puesto que antes había logrado Camila Valle. Progresó con los registros de sus regatas durante París, alcanzando su segundo mejor tiempo en los últimos dos años.

Joaquín Vargas

Puesto 29 para el nadador entre todos los participantes de la disciplina 400 metros libres. No mejoró su clasificación respecto a Tokio 2020 y tampoco bajó sus propios registros.

Sol Aguirre

Debut olímpico para la surfista. En la primera ronda no alcanzó a puntuar más alto que la local Vahiné Fierro y en el repechaje no encontró las olas que aguardaba en el duelo con Siqi Yang.

Stefano Peschiera, ganador de la quinta medalla olímpica de Perú en su historiaFuente: AFP

Inés Castillo

Otra deportista que debutó en los Juegos Olímpicos. El sorteo la colocó frente a rivales mejor ubicadas en el ranking mundial de bádminton. Llegó a apretarle los sets a la turca Neslihan Arin en su primer partido.

Alessia y Valeria Palacios

Primera dupla de bogas nacionales que llegó a la cita olímpica. Se pusieron como meta alcanzar la Final B, aunque ingresaron a la Final C, donde fueron segundas. Esto las llevó a ser decimocuartas en la general, lo que fue el mejor resultado del remo peruano en Juegos Olímpicos.

Lucca Mesinas

Tras el diploma olímpico de Tokio, se presentó como la principal carta para avanzar en el surf masculino. En Tahití, para su ronda inicial, quedó detrás de un candidato como Griffin Colapinto y el medallista de oro Kauli Vasst. En el repechaje enfrentó al australiano Jack Robinson, frente al que no le aparecieron las olas que deseaba para mostrar su mejor surfing.

María Bramont-Arias

Primera deportista nacional que clasificó al evento de natación en aguas abiertas. Llegó en el puesto 21 entre 24 participantes. Completó los 10 kilómetros de recorrido tras nadar por más de dos horas de forma ininterrumpida.

Mckenna De Bever

Puesto 29 para la nadadora entre todos los participantes de la modalidad 200 metros combinado. No mejoró su clasificación respecto a Tokio 2020 y tampoco bajó sus propios registros.

Kimberly García

Se ganó, y de manera merecida, ser considerada la principal candidata a obtener una medalla para el país en París 2024. Incluso una presea de oro. Con un 2024 espectacular, se presentaba en el momento cumbre de su carrera para intentar añadir a su gran palmarés una medalla olímpica.

Pero Kimberly García no pudo. Puesto 16, con un tiempo que no lo hacía desde siete años atrás, lejos del 'top 10' de sus marcas en 20 kilómetros. ¿Qué pasó? "A veces hay cosas que no puedo controlar y solo suceden", explicó.

Kimberly logró redimirse consigo misma seis días después. En los relevos mixtos marchó a un ritmo notable (el segundo mejor de todo el intervalo femenino), remontando posiciones y tiempo en la clasificación general, llevando a Perú al cuarto puesto y sumar un diploma olímpico.

Evelyn Inga

Sin los reflectores de Kimberly García, para el público general fue una sorpresa, no obstante, Inga contaba antes de París con un título del World Tour (Dudince) y el cuarto puesto del Mundial por Equipos. Evelyn llegó en el octavo lugar de la final femenina, lo que le valió un diploma olímpico y acreditar el mejor papel del atletismo peruano, a nivel individual, en los Juegos Olímpicos. A sus 26 años, está muy próxima a ingresar a la élite de la marcha atlética.

Mary Luz Andía

La única de la delegación que reveló no haber contado con el apoyo pleno del Instituto Peruano del Deporte con miras a París, pero obteniendo el compromiso de revertir esa relación a corto plazo. Ocupó el puesto 12, progresando considerablemente respecto a su competencia en Tokio. Es la más joven de las marchistas olímpicas y con proyección a continuar en ascenso.

César Rodríguez

Segunda prueba olímpica para el récord nacional de marcha. Rodríguez acusó temas estomacales que mermaron su desempeño en la final masculina, la que no completó. En los relevos evidenció la carga de sostener el ritmo de los principales marchistas, pero llegó hasta la meta de sus intervalos, contribuyendo al diploma olímpico.

Luis Henry Campos

No completó los 50 km en Río 2016 y en Tokio 2020 (20 km) llegó en el puesto 43. El marchista cusqueño apuntaba a superar sus antecedentes y lo concretó siendo el número 21 en París. Asimismo, registró su mejor marca de la temporada.

Kimberly García fue 16ta en la marcha femenina y 4ta en la prueba de relevos mixtosFuente: AFP

Stefano Peschiera

Las ganas, determinación y experiencia olímpica de Peschiera no podían hacer simplemente a un lado que se presentaba en París como el número 36 del mundo en su modalidad de vela. Stefano, eso sí, podía ser estratégico para pelear por cambiar lo previsible.

Con regatas claves en el inicio de la serie de clasificación, encaminó su pase a la medal race, donde no le fue como pretendía, pero apeló a neutralizar el desempeño de su principal rival, otra estrategia fundamental que le valió retener el tercer puesto de la general y colgarse del bronce olímpico.

32 años después, fue Stefano Peschiera quien llevó al podio de los Juegos a la bandera peruana, hecho que significa la consecuencia de disciplina, esfuerzo y constancia. Ya está en la historia deportiva del país.

Florencia Chiarella

Debut para la velerista, que compitió en la categorá Ilca 6. Ocupó la plaza 32, no accediendo a la regata por medallas. Tiene 21 años.

María Belén Bazo

Se le había escapado la clasificación a París 2024, pero la decisión de Suiza de no inscribir a una de sus representantes en windsurf le otorgó la plaza. De quedar fuera, María Belén se convirtió en la gran sorpresa de la categoría femenina.

Arrancó de gran manera con las regatas, puntos claves para nunca salir de la parte alta de la clasificación y sostenerse llegando a cuartos de final. Apelando a remontar posiciones, se metió a 'semis' y en la instancia previa a la disputa por las medallas, quedó a cuatro segundos de aquel anhelo. Se hizo del cuarto puesto, un diploma olímpico en sus segundos Juegos.

Nicolás Pacheco

Tercera aparición en Juegos Olímpicos para el tirador, apenas con 29 años. Nicolás mantenía la desazón de que en Tokio no avanzó a la ronda final inmerecidamente por influencia del juez. Solo quedaba mejorar los registros en París, y cumplió.

Noveno en el primer día de clasificatoria y en la jornada decisiva tuvo un altísimo acierto en las rondas que le restaban para forzar el shooting final (repechaje). Pacheco llegó a la final, en la que se hizo del sexto puesto y su segundo diploma consecutivo. A pesar de la insatisfacción personal, un paso adelante respecto a su participación anterior.

Daniella Borda

Estreno en los Juegos Olímpicos para la tiradora, de la modalidad skeet. Llegó a ser la número 18 en la prueba femenina y en la categoría mixta, con Nicolás Pacheco, ocupó la decimotercera plaza.

Alonso Correa, cuarto puesto y diploma olímpico en sus primeros JuegosFuente: AFP

Alonso Correa

Debut en los Juegos Olímpicos y superó el registro hecho por Lucca Mesinas en Tokio 2020. En su paso por el mar de Tahití, Alonso enfrentó a tres competidores habituales en la Championship Tour, la élite mundial del surf, y los superó con contundencia. Llegó a las 'semis', en la que cayó ante el local y futuro campeón Vaast. Por el bronce rivalizó con el tricampeón mundial Gabriel Medina, donde una decisión controversial del juez influyó para que el brasileño se haga acreedor de la presea.

Cristhian Pacheco

Tercera vez en estos escenarios. Tras un comienzo a ritmo alto junto a los líderes, antes de la mitad de la maratón abandonó la competencia. En las anteriores ediciones olímpicas había terminado las pruebas. De Christian Pacheco, es importante señalar, optó por no correr en ninguna maratón antes de París, algo distinto respecto a la mayoría de los competidores.

Gladys Tejeda

Londres, Río, Tokio y no faltó a París, ya con 38 años. Por cuarta vez consecutiva se presentó a la maratón olímpica y nuevamente completó todo el recorrido, aunque no se acercó a su récord personal. Tal como sucedió con Pacheco, Gladys Tejeda tampoco se midió en estas distancias con anterioridad en lo fue de la temporada. Llegó a la meta en el puesto 56.

Thalía Valdivia

Debut y grata sorpresa en el 'Team Perú' de la poseedora del actual récord nacional. Llegar al final de la carrera con los brazos abiertos en el puesto 18 significó ser la mejor ubicada entre todas las latinoamericanas de la prueba. Además, ocupó el cuarto mejor lugar a nivel latinoamericano en toda la historia de la maratón olímpica femenina. La de París fue apenas su tercera exigencia en los 42.195 km.

Luzmery Rojas

Perú llegó a esta maratón con equipo completo y su otra representante fue Luzmery, otra debutante en la gran cita multideportiva. Cruzó la meta como la número 62. Como el caso de Thalía, va haciéndose un lugar en las pruebas de largo aliento.