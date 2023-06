River Plate vs. The Strongest EN VIVO: se enfrentan en Argentina por la Copa Libertadores 2023

River Plate vs. The Strongest EN VIVO: se enfrentan este martes 27 de junio en partido correspondiente a la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores 2023.

El encuentro entre ambas escuadras se disputará en el Estadio Más Monumental de la ciudad de Buenos Aires, desde las 7:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO ONLINE por la señal de ESPN y Star+. También podrás seguir todas las incidencias por RPP.pe.

El equipo Millonario llega con grandes chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, siempre y cuando derrote a los Tigres y que Sporting Cristal no saque un resultado positivo en Brasil ante Fluminense. Lo mismo sucede con The Strongest. De ganar, estarían asegurando un torneo internacional, si es que los Rimenses no sumen de a tres en Río de Janeiro.

River Plate vs. The Strongest: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Marcelo Herrera, Leandro González Pires, Paulo Díaz, Milton Casco; Rodrigo Aliendro; Ignacio Fernández, Nicolás de la Cruz, Ezequiel Barco; Lucas Beltrán, Salomón Rondón.

The Strongest: Guillermo Vizcarra; Saúl Torres, Gonzalo Castillo, Adrián Jusiño, Carlos Roca; Luciano Ursino, Alvaro Quiroga, Michael Ortega; Jaime Arrascaita, Enrique Triveiro, Gabriel Sotomayor.

¿Cómo llega River Plate?

El equipo de Martín Demichelis, quien tuvo un mal inicio de campaña internacional, llega a la última fecha del grupo D con opciones intactas, sabiendo que dependen de sí mismo, aunque con un escaso margen de error ante el conjunto paceño.



River Plate, que cuenta con cuatro Copas Libertadores en su palmarés, es segundo con siete puntos, los mismos que Sporting Cristal, en un grupo liderado por el Fluminense, con 9 unidades, y que cierra The Strongest, con seis. Todos, en mayor o menor medida, tienen opciones de alcanzar la siguiente ronda, lo que convierte la última fecha en un momento de radio y calculadora.



Si ganan los de Núñez, se clasifican, sea cual sea el resultado en el partido entre el Flu y los limeños. Si los bolivianos se llevan los tres puntos, deberán aguardar otros marcadores y los franjirrojos quedan fuera -incluso sin poder jugar la Sudamericana como mal menor. Si quedan empates, River precisará un mal resultado de Cristal y The Strongest cae eliminado.



Demichelis cuenta con las bajas ya conocidas del delantero Matías Suárez, con sinovitis crónica en la rodilla derecha, y del volante Bruno Zuculini, quien tiene una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

A ellas, se suma en las últimas horas la ausencia del defensa Leandro González Pírez, debido a una distensión muscular sufrida en el duelo ante el Instituto del pasado jueves (3-1), lo que podría llevar a Emanuel Mammana o a Robert Rojas al once inicial.

✅ Los convocados para la noche de #Libertadores frente a The Strongest en el Mâs Monumental 💪#VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/8KefwG2bxE — River Plate (@RiverPlate) June 26, 2023

¿Cómo llega The Strongest?

Por su parte, el conjunto boliviano, que venció en la primera vuelta por 3-1, llega a Buenos Aires con su tercer técnico de la temporada. Después del español Ismael Rescalvo y del argentino Claudio Biaggio, el portugués Ricardo Formosinho acaba de aterrizar con la difícil misión de obtener el pase a octavos.



El exayudante de José Mourinho en el Manchester United y el Tottenham debutó este sábado en el banquillo del Tigre con una escandalosa derrota (6-3) ante el Nacional Potosí en la Liga de Bolivia que, no obstante, lidera con un punto de ventaja sobre su verdugo de este fin de semana.

🐅¡Bienvenido profesor Ricardo Formosinho al Más Fuerte!⚫️🟡💪🏻

Sabemos que tu experiencia y habilidades serán un gran aporte para el equipo.

Creemos que juntos podemos lograr grandes cosas y llevar al Club The Strongest a lo más alto. ¡Bienvenido a tu casa!#Bienvenido pic.twitter.com/zBSsd0Vlkn — Club The Strongest (@ClubStrongest) June 21, 2023

River Plate vs. The Strongest: horarios del partido en el mundo

El partido entre River Plate vs. The Strongest se disputará desde las 7:00 p. m. hora peruana. En el resto del mundo, los horarios son los siguientes:

Perú: 7:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 8:00 p.m.

España: 02:00 a.m. (miércoles 28 de junio)

¿Dónde ver el partido River Plate vs. The Strongest?

El encuentro River Plate vs. The Strongest por la jornada seis de la Copa Libertadores de América se podrá ver por las señales de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir las incidencias por RPP.pe.

