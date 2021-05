Roberto Mosquera confía que su equipo va sacar buenos resultados en las siguientes fechas "Este es el camino para lograr los resultados, cuando afinemos la finalización" | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUAN MABROMATA

Pese a que tan solo ha sumado un punto, tras su empate a cero con Rentistas, el técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, tiene fe que los celestes continuarán en carrera en la Copa Libertadores. Aunque reconoció que ya no depende de ellos.

"El fútbol de nosotros no está descartado, sino los resultados. El corto tiempo, con el torneo local, solucionar algunos temas de definición. No es fácil trabajar cuando tenemos cada 2-3 días (partidos). No soy un hombre de disculpas, pero tenemos fe latente en que podemos seguir en la Libertadores. Sí sabemos que con este resultado ya no depende de nosotros, necesitamos ganar el partido para depender de nosotros y no ver otros tresultados que nos ayuden", dijo Roberto Mosquera en conferencia de prensa.



Luego, agregó: "La sensación que tengo es que fuimos competitivos. Una vez más la definición no estuvo. Jugamos con un equipo duro, que corre, joven. Manejamos bien los tiempos. El primer tiempo fue para los dos, el segundo tiempo hicimos un buen aprtido para ser visita. El profe puso cinco atrás y era una muestra que le estabamos llegando. Perdimos un par de goles importantes y, bueno, esto es fútbol"

Esta noche, Sporting Cristal generó varias jugadas de gol, pero falló en la definición. "Este es el camino para lograr los resultados, cuando afinemos la finalización. Hay una razón que es la esencia del fútbol, que es el gol. No estamos cercanos al gol. Es repetitivo porque ya nos pasó con Racing. Trabajaremos para que no suceda", comentó.



Hay cosas por rescatar. "Con cinco bajas que hemos tenido, hemos estado a la altura de la competencia. No todo en el partido es mano a mano. No creo equivocarme a decir que hoy día hicimos una buena presentación, pese a que estamos diezmados".

