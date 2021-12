Copa Libertadores 2022: ¿dónde ver EN VIVO el sorteo de la fase previa? | Fuente: Conmebol

En búsqueda de la Gloria Eterna. La Copa Conmebol Libertadores entrará en marcha en su temporada 2022, donde los mejores equipos del continente sudamericano lucharán por conquistar el título que se quedó en manos de Palmeiras en los últimos dos años.

Ya se conocen a la mayoría de los equipos clasificados para la instancia de grupos y los últimos cupos se definirán en las fases preliminares, las que Conmebol sorteará para que los clubes conozcan a sus respectivos rivales.

Primero se llevará a cabo el sorteo para la Fase 1 de la Copa Libertadores, donde figuran seis equipos que están divididos en dos bombos (según el ranking de Conmebol). Los ganadores de esta etapa, que se jugará a ida y vuelta entre el 8 y 17 de febrero, clasificarán a la Fase 2.









Clasificados a la Fase 1 de la Copa Libertadores | Fuente: Conmebol

Horarios en el mundo: sorteo de Copa Libertadores 2022 fase preliminar

México: 09:00 a.m.

Perú: 10:00 a.m.

Colombia: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

Argentina: 12:00 p.m.

Chile: 12:00 p.m.

Uruguay: 12:00 p.m.

Brasil: 12:00 p.m.

España: 4:00 p.m.





Tras ello se procederá a sortear las llaves de la Fase 2 de la Copa Libertadores, etapa que contará con 16 clubes componiendo ocho llaves eliminatorias. La Conmebol conformó el bolillero 1 de esta etapa ubicando a los equipos con mejor lugar en el ranking de clubes del 2021. Entre ellos aparece Universitario de Deportes.

El bolillero 2 tiene a los cuatro equipos siguientes en el ranking, más Colombia 3 (por definir) y a ellos se integrarán los tres elencos que clasifiquen desde la instancia previa.

Los integrantes del bolillero 1 tendrán como rivales a los cuadros del bolillero 2, con el apartado especial que no podrán enfrentarse equipos de la misma liga de procedencia.

Clasificados a la fase 2 de la Copa Libertadores 2022 | Fuente: Conmebol

¿Cuándo y a qué hora se realizará el sorteo de la Copa Libertadores?

La Conmebol anunció que el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores 2022 se realizará el lunes 20 de diciembre, en el Centro de Convenciones de Conmebol, en Luque. El evento comenzará desde las 10:00 a.m. (hora peruana).





¿Dónde y cómo ver EN VIVO el sorteo de la Copa Libertadores?

El sorteo EN DIRECTO será transmitido por el Facebook Watch de la Conmebol Libertadores. Además, encontrarás todos los detalles en la web de RPP.pe





