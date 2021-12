Copa Libertadores 2022. | Fuente: AFP

El sorteo de la Copa Libertadores 2022 en las fases preliminares se llevará a cabo este lunes 20 de diciembre desde el Centro de Convenciones de la Conmebol en Luque, Paraguay. La cita empezará a partir de las 10:00 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por ESPN y Facebook Watch en Sudamérica. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.



¿Qué equipos jugarán el Repechaje de la Copa Libertadores?

Las fases preliminares contendrán tres etapas: en la primera fase se espera definir los cruces de César Vallejo (Perú), Deportivo Lara (Venezuela), Montevideo City Torque (Uruguay), Bolívar (Bolivia) , Barcelona (Ecuador) y Olimpia (Paraguay). Los choques se jugarán a ida y vuelta entre el 8 y 17 de febrero.

Los tres ganadores de las tres llaves accederán a la segunda fase, en la cual ya están clasificados 12 equipos: Universitario (Perú), Plaza Colonia (Uruguay), Monagas (Venezuela), Estudiantes (Argentina), The Strongest (Bolivia), Fluminense (Brasil), América Mineiro (Brasil), Audax Italiano (Chile), Everton (Chile), Atlético Nacional (Colombia), Universidad Católica (Ecuador) y Guaraní (Paraguay)

A estos equipos se le sumaría un club de Colombia por confirmar para completar 16 equipos que jugarán divididos en 8 llaves.

Los 8 ganadores clasificará a la Fase C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8 para completar el sorteo de la siguiente etapa. Los cuatro ganadores lograrán su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores.







Sorteo de fase de grupos de Libertadores

Alianza Lima y Sporting Cristal, clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, conocerán sus rivales en un nuevo sorteo que se efectuará el 23 de marzo próximo.

Los 32 equipos clasificados serán divididos en 8 grupos en la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Horarios en el mundo: sorteo de Copa Libertadores 2022 fase preliminar

México: 09:00 a.m.

Perú: 10:00 a.m.

Colombia: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

Argentina: 12:00 p.m.

Chile: 12:00 p.m.

Uruguay: 12:00 p.m.

Brasil: 12:00 p.m.

España: 4:00 p.m.





