Sorteo de Copa Libertadores 2024 EN VIVO: ver hoy la conformación de Fase de Grupos del torneo

El día esperado. Este lunes 18 de marzo en Luque, Paraguay, se realizará el sorteo de la fase de grupoos de la Copa Libertadores 2024. La cita para conocer EN VIVO y EN DIRECTO la conformación de las llaves es a partir de las 6:00 p.m. (hora peruana). Son 32 equipos que participarán en esta etapa y ahora conocerán a sus rivales en el torneo de clubes más importante de Sudamérica. La transmisión de TV estará a cargo de ESPN y STAR+. Todos los detalles lo tendrás en RPP.pe.

La Copa Libertadores se prepara para la etapa de grupos, una de las fases más emocionantes de la competición donde los 32 participantes de las diez naciones de Sudamérica buscan la gloria en el principal torneo del continente.

El fútbol peruano tiene como representantes a Universitario de Deportes y Alianza Lima, quienes de acuerdo con el ránking Conmebol quedaron establecidos en el Bombo 3 del torneo, lo que significa que en fase de grupos no se enfrentarán entre ellos ni chocarán con los equipos que formen parte de este. Es decir, no jugarán contra San Lorenzo, The Strongest, Deporti Táchira, Rosario Central, Millonarios ni Talleres.

Cada equipo conocerá qué grupo integrarán y el fixture a encarar con miras al objetivo de clasificar a los octavos de final, ronda a la que solo podrán acceder los mejores dos de cada serie.

Metodología del sorteo de la Copa Libertadores 2024

Se sorteará el bolillero 1. Esos equipos serán cabeza de serie y pasarán a ocupar la posición 1 de los grupos del B al H. En el A, estará Fluminense.

Se proseguirá con el bolillero 2. Por orden de aparición, irán completando los grupos del A al H, respectivamente.

Se extraerán los equipos del bolillero 3, que completarán la posición 3 de cada grupo por orden de aparición.

Por último, se sorteará el bolillero 4 (posición 4), cuyos equipos ocuparán la última línea en cada uno de los grupos del A al H respectivamente.

Se deja constancia de que dentro de un mismo grupo no podrá haber dos equipos de un mismo país, por lo tanto, si resultaren sorteados, pasarán a ocupar el siguiente grupo y se sorteará nuevamente otro equipo para dicho grupo.

Solo se aceptarán dos clubes de un mismo país en un grupo, si uno de los clubes proviene de la fase 3 de la competición.

Equipos clasificados a la Copa Libertadores 2024

Brasil (7): Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro, Botafogo.

Argentina (5): River Plate, Estudiantes La Plata, San Lorenzo, Rosario Central, Talleres.

Chile (4): Colo Colo, Huachipato, Cobresal, Palestino.

Ecuador (3): LDU Quito, Independiente del Valle, Barcelona SC.

Uruguay (3): Peñarol, Nacional, Liverpool.

Perú (2): Universitario de Deportes, Alianza Lima.

Colombia (2): Junior, Millonarios.

Paraguay (2): Libertad, Cerro Porteño.

Bolivia (2): The Strongest, Bolívar.

Venezuela (2): Caracas, Deportivo Táchira.

Bombos de la Copa Libertadores 2024

*Fluminense (BRA) será automáticamente cabeza de serie del grupo A por ser campeón de la Libertadores 2023.

Bombos de la Copa Libertadores 2024Fuente: Conmebol

¿A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores 2024?

El sorteo de la Copa Libertadores 2024 se llevará a cabo en el centro de Conmebol en Luque, Paraguay, y dará inicio a las 6:00 p.m. de la hora peruana, mientras que comenzará a las 8:00 p.m. en el horario local.

Perú: 6:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

México: 5:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p. m.

Bolivia: 7:00 p. m.

Venezuela: 7:00 p. m.

Paraguay: 8:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Uruguay: 8:00 p.m.

Brasil: 8:00 p.m.

España: 00:00 a.m. (martes 19 de marzo)

Estados Unidos (Los Ángeles): 3:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 6:00 p.m.

¿Dónde ver el sorteo de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2024?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 se podrá ver por TV en Perú y Sudamérica a través de la señal de ESPN. El evento podrá verse también de forma gratuita en YouTube y Facebook en el canal de Conmebol Libertadores. Todas las incidencias de esta contienda las encontrarás en la página web de RPP.pe.