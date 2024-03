Luis Urruti confesó su deseo de jugar en la Selección Peruana: "Todo depende de mí"

Luis Urruti es uno de los futbolistas más recordados por los hinchas de Universitario de Deportes. Su paso por el cuadro crema no ha sido menor, pues se consagró campeón en la temporada 2023.

Sin embargo, no llegó a un acuerdo con la dirigencia y quedó libre. Ahora, ya como jugador de Deportivo Garcilaso, Tito reveló que uno de los principales motivos para quedarse en Perú es poder tener la opción de jugar en la Selección.

En conversación con Liga1 Radio, afirmó que si se iba a jugar a otro país, no iba a tener la opción de ser convocado por Jorge Fossati. Por ello, su firma con el cuadro cusqueño.

"Otra de las cosas que me motivo venir es porque yo tenía que cumplir cinco años acá en Perú para poder estar en la Selección. Si yo no seguía acá en Perú, ese tema lo iba a perder. Tengo las puertas abiertas. Todo depende de mí, de andar bien, de hacer las cosas bien para ser llamado. Jugando el primer partido cumplo los cinco años", indicó el atacante.

Luis Urruti: su salida de Universitario y la propuesta de Arabia Saudita

Por otro lado, Luis Urruti habló sobre su salida de Universitario de Deportes. El uruguayo indicó no llegó a un acuerdo para quedarse en el cuadro crema, pero está agradecido con la dirigencia porque siempre lo trataron bien.

"No tengo que dar muchos detalles. Simplemente, no se llegó a un acuerdo. La verdad, estoy agradecido con el club y con (Jean) Ferrari también. La verdad, se hablaron muchas cosas. No tengo nada que decir de él porque se portó conmigo de 10", aseguró.

Por último, contó que tuvo una oferta de Arabia Saudita, pero el pase se cayó en último momento.

"Tuve una oferta concreta de Arabia. Me llamó mi representante. Me dijo, tienes máximo 3 días y viajas a Arabia, pero el día antes de viajar se cayó. Fue un golpe duro porque me cambió la vida. Luego me dijo, son cosas que pasan hasta que no firme”, finalizó.

Luis Urruti disputó cuatro temporadas con Universitario de Deportes. Jugó 99 encuentros con la camiseta crema y anotó 22 goles.

