Sporting Cristal y las claves de un triunfo a la altura de la Copa Libertadores en La Paz ante The Strongest

¿Cómo recibir el resultado obtenido por Sporting Cristal en La Paz? En el Hernando Siles, The Strongest no conocía de derrotas desde agosto del 2022, un escenario donde en la actual Copa Libertadores cayó River Plate (3-1) y Fluminense, acaso la mejor expresión futbolística del continente, también se fue con las manos vacías (0-1).

El equipo de Tiago Nunes no solo ganó, pudo resistir en Bolivia, supo sufrir el partido, reponerse a una expulsión y concretar una remontada que deja en la mesa un hecho inobjetable: Sporting Cristal derrotó como local y visitante al rival directo que tenía en su grupo de la Copa Libertadores, situación que le permite llegar con claras opciones a la última jornada para mantenerse compitiendo en el ámbito internacional.

Resistir a la altura de Bolivia

The Strongest impone condiciones en La Paz. A River Plate le superó en remates a puerta y contra Fluminense quintuplicó la producción ofensiva de los brasileños. No fue distinto en la noche del miércoles con Sporting Cristal, al que le remató más de 30 veces, pero con una mínima efectividad que los rimenses no desaprovecharon.

Que Cristal haya encajado apenas un gol no representa de forma estricta que la respuesta defensiva fue según lo esperado. El conjunto celeste padeció la carga de ataque de los primeros minutos de su adversario en cada tiempo del partido, al punto de resultarle imposible realizar pases consecutivos para asomar algún contragolpe.

Enrique Triverio marcó y fue el jugador más destacado en The Strongest por su capacidad para moverse en el área, alejándose de la marca rival. Para el bloque colectivo le resultó incontrolable, independientemente del crecimiento individual de Ignácio Da Silva según el transcurso del juego.

El volumen por los costados de Arrascaita y Sotomayor, complementados por la presencia en campo contrario de los laterales y la lectura de Michael Ortega para encontrar por dónde filtrar pases. The Strongest sometió en el juego a Sporting Cristal, pero la carencia de efectividad en el último tramo o la definición, sin llevar a Renato Solís a convertirse en figura, influenció en un partido que obligó a los peruanos a salir de un estado de soporte a uno de reacción.

Brenner anotó por tercer partido consecutivo con Sporting CristalFuente: AFP

Grimaldo, Brenner y Corozo: ser decisivos

Desesperado The Strongest por una insistencia sin notorio efecto en el marcador, Sporting Cristal pudo asomar por ciertos tramos en campo contrario, con el detalle de complicar al cuadro boliviano en cada uno de esos intentos.

Joao Grimaldo como primera arma. Con la postura ofensiva del local, Tiago Nunes optó por plantar al extremo en 1vs1 contra un oponente desde la banda derecha. Se mostró desequilibrante, atacando espacios e imponiéndose por velocidad ante un bloque con mínima agresividad para contenerlo.

Tras dejar pasar la ocasión del primer gol de Cristal en sus pies, gestó directamente el empate. Recuperó el balón en su campo e hizo la labor más complicada, romper la estructura contraria por su sector y detectar el desmarque de Brenner, el ‘9’ cuestionado que no deja de marcar: llegó a su noveno gol de la temporada, el primero en Copa Libertadores y convirtiendo por tercer juego consecutivo. Un equipo que no sabe de derrotas en sus últimas diez presentaciones encuentra también razones en su centrodelantero, que en ese lapso registra seis dianas y dos asistencias.

En la comparativa de ser decisivos en el juego aparece Washington Corozo. El ecuatoriano que había quedado como el principal revulsivo del equipo, no influyó como tal en el desarrollo del encuentro, pero sí acompañó la 'contra' para sentenciar el cotejo no dejando pasar la oportunidad que tuvo ante la portería atigrada.

El gol de la remontada de Sporting Cristal ante The Strongest en La Paz | Fuente: ESPN

Tiago Nunes y otra exigencia con el replanteo

En su participación en la Copa Libertadores, Sporting Cristal se ha visto frente a contextos adversos que logró revertir. La expulsión de Gianfranco Chávez a la media hora de partido llevó a reajustes para no frenar a los bolivianos en el control de las acciones, aunque sí para mantenerse en juego sosteniendo el empate.

Leonardo Díaz de zaguero, Yoshimar Yotún regresando a la posición de lateral e incorporar a Jesús Pretell en el mediocampo, prescindiendo de Alejandro Hohberg. The Strongest pasó a ser un elenco apresurado al no poder mover el resultado. Tramo inicial de asedio que, al dar paso a las imprecisiones de pases en el local, llevó a Tiago Nunes a pensar en el ataque manteniendo el volumen en defensa.

Optó por seguir con Leandro Sosa en el campo, aunque en la función de lateral derecho, quitando a Jhilmar Lora para el ingreso de Washington Corozo, teniendo así junto a Grimaldo dos posibilidades para gestar las contras. Defender con mayor número de elementos no siempre tiene el efecto esperado, pero a Cristal le permitió aferrarse a un partido abierto. Fortalecidos en retaguardia más las alternativas de golpear con la destreza física del ecuatoriano. Replanteo que significó tres puntos en La Paz.

Yotún tiene un gol y una asistencia con Sporting Cristal en la Libertadores 2023Fuente: Sporting Cristal

Yoshimar Yotún, líder necesario

Yoshimar Yotún regresó a Sporting Cristal entendiendo que tenía la responsabilidad de ofrecerle un salto de calidad a la plantilla. Con un 2022 de altibajos y la misma inestabilidad del primer tramo de este año, Tiago Nunes respaldó al capitán el equipo tras la polémica generada ante sus hinchas en aquel empate con César Vallejo en el Gallardo.

Dicha relevancia del mediocampista esperaba verse reflejada en este nivel de Copa Libertadores. Clave para el empate con River Plate que los aferró a tener opciones en el torneo, apareció contra The Strongest en instantes oportunos. Nunes necesitó de él en la función de lateral izquierdo frente a un contexto limitado por la disposición de sus defensas.

Sin brillar, completó el rol defensivo que le demandó el partido, pero fue el factor de trascendencia para impulsar el triunfo. Sin desesperación, aguardando el momento exacto y ejecutar la asistencia de la forma que es característica en el ‘19’. Yoshimar Yotún apareció cuando más Cristal lo demandaba, líder necesario y oportuno en el juego que mantiene a los celestes con opciones de continuar compitiendo a nivel internacional.

