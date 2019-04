Sporting Cristal fue humillado por 3-0 ante Olimpia en el Estadio Nacional por Copa Libertadores. | Fuente: AFP

La goleada que sufrió Sporting Cristal a manos de Olimpia llenó de frustración a los hinchas cerveceros porque reducen sus opciones de avanzar en la Copa Libertadores. Además, la derrota reveló la falta de competencia de los equipos peruanos cuando les toca competir a nivel internacional.

La derrota fue también motivo de análisis en la mesa de Fútbol Como Cancha, y las miradas de los comentaristas apuntaron a Claudio Vivas. "Me generó tanta frustración el partido, porque se estaba jugando un partido típico de Copa Libertadores. Era un partido donde no se podía cometer errores. Sale Cristal a jugar el segundo y me costó entender cómo se había parado el equipo. Veo a Johan Madrid por izquierda a Jesús Pretell tirado a la derecha y digo: Claudio Vivas pateó el tablero", analizó Diego Rebagliati.

"Pocas veces he visto que un técnico pierda un partido, a partir de un replanteo que le sale tan mal. Lo concretó es que Vivas se preocupó más por cómo estaba jugando Olimpia que por cómo estaba jugando Cristal en defensa. Intentó arreglar algo que no estaba funcionando mal", continuó con sus análisis el comentarista de RPP.

"El partido lo perdió Claudio Vivas y luego se molesta (con la prensa). Porque si parte de la prensa no entiende lo que hizo es porque él no lo sabe explicar, y a lo mejor los jugadores tampoco lo entendieron", finalizó Diego Rebagliati.