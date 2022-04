Roberto Mosquera tras la derrota ante Católica: "Me agradó cómo jugamos" | Fuente: AFP | Fotógrafo: ERNESTO BENAVIDES

Sporting Cristal llegó a Lima este miércoles tras su derrota frente a Universidad Católica de Chile por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2022, lo que deja al cuadro rimense sin unidades en el grupo F del certamen.

El entrenador Roberto Mosquera lamentó la caída de su escuadra, pero resaltó la forma de juego que presentó Sporting Cristal en territorio chileno.

“Creo que estamos compitiendo internacionalmente. Ya habíamos dado una clarinada con Flamengo, que es un gran equipo, hablamos de 150 millones en contrataciones. Nos reafirmamos en la forma de jugar que tenemos, a mí me agradó como jugamos. Metimos, corrimos, demostramos lo que algunos dicen que no tenemos”, señaló el estratega en ‘ESPN’.

Sporting Cristal perdió 2-1 frente a Universidad Católica en Chile, un partido que los ‘cruzados’ resolvieron a los 88’ por la vía del penal, en una acción polémica por la sanción del árbitro Leodán González.

“Hicimos un buen partido, no sé si para ganar, con un empate estaba bien. Triste, pero en rendimiento, carácter y parte anímica estamos muy tranquilos”, añadió Mosquera.

Roberto Mosquera y las críticas a Sporting Cristal

Sporting Cristal perdió 2-1 ante Universidad Católica en la fecha 2 de la Copa Libertadores | Fuente: AFP

Sporting Cristal suma tres derrotas consecutivas entre la Copa Libertadores y la Liga 1 Betsson, por lo que Roberto Mosquera salió al frente ante los cuestionamientos recibidos.

“Una cosa es presentar un equipo parchado con Vallejo, con jugadores como Távara que no juega hace tiempo, igual que Olivares, Lutiger debutando, Grimaldo que está para entrar. Juzgan y califican muy rápido, lastiman, pero en Cristal sabemos cómo son las cosas”, señaló.

“Vamos a tener factores en contra, a pesar de eso hay 20 títulos. Todo este tiempo ha sido igual y no va a cambiar, no tenemos problema con eso, solo que no me parece justo”, añadió Roberto Mosquera, que inicia la preparación de Sporting Cristal para enfrentar el sábado 16 al líder Municipal en el Alberto Gallardo.





NUESTROS PODCASTS

En esta edición el doctor Elmer Huerta analiza la política covid cero que se aplica en China y está dejando aislada Shangai por el aumento de casos.