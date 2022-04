Yotún tras la derrota de Sporting Cristal en Chile: "Es un penal inventado" | Fuente: Conmebol

Minuto 88 en el San Carlos de Apoquindo. Tiro de esquina a favor de Universidad Católica. Conecta el centro Nehuén Paz con un cabezazo y es bloqueado por Percy Liza. El balón dio en el pecho del peruano y rebotó en la mano del jugador cruzado, pero se sanciona penal en contra de Sporting Cristal y se consuma su derrota en el duelo de Copa Libertadores.

Esta situación generó el fastidio en Sporting Cristal y quien no se guardó nada fue Yoshimar Yotún. El mediocampista apuntó hacia el árbitro Leodán González, a quien responsabilizó por sancionar el penal.

“Jugamos con mucha personalidad y jerarquía. Nos vamos con una sensación extraña, el equipo jugó muy bien. Es un penal inventado, es un penal que el árbitro se inventa”, dijo el integrante de la Selección Peruana.

Yoshimar Yotún recalcó el error del árbitro en pitar penal a favor de Universidad Católica y trastocar la “planificación” de Sporting Cristal para sumar en Chile.

“Somos una institución seria, un equipo grande que nunca habla de los árbitros, pero creo que en este partido inventaron un penal que faltando casi nada, te malogra toda una planificación que veníamos a hacer a Chile. Nos quedamos tranquilos por el rendimiento del grupo, pero estoy muy molesto por lo que acaba de pasar”, indicó.

Carta de Sporting Cristal a Conmebol tras polémico penal

Así fue la jugada del penal que se le sancionó a Sporting Cristal | Fuente: ESPN

Sporting Cristal reclamó en el terreno de juego luego del pitazo final, pero ya todo estaba consumado. No obstante, horas después enviaron una carta a Conmebol -dirigida a su presidente Alejando Domínguez- en calidad de protesta por lo ocurrido en Chile.

“Solicitamos por esta vía que se tomen las medidas correspondientes y se den las sanciones necesarias al equipo arbitral que fue responsable de esto. Medidas, que lamentablemente no podrán devolvernos los puntos cedidos, pero que deberían sentar una base para el futuro porque estas situaciones no deben volver a ocurrir por el bien del fútbol sudamericano”, expresó Sporting Cristal, quien además instó a Conmebol agotar esfuerzos para la implementación del VAR, tecnología que no está disponible durante la fase de grupos de la Copa Libertadores.





