Jhilmar Lora celebra con Gianfranco Chavez. | Fuente: AFP

Sporting Cristal consiguió romper una mala racha de los equipos peruanos en la Copa Libertadores para derrotar por 5-1 a Nacional de Paraguay y remontar así una eliminatoria que tenía muy complicada tras el 2-0 de la ida. De esta forma clasificó a la Fase 3 de la competencia.

Tras el partido, el plantel celeste celebró a lo grande por este importante triunfo en medio del apoyo de sus miles de hinchas que colmaron el Estadio Nacional. Jhilmar Lora, uno de los mejores jugadores celestes, dio su punto de vista.



“Quería patear una al arco. Darle créditos al psicólogo que me dijo que en una me atreviera. Me quedó, no vi a nadie en el área y preferí sombrearla. Pensé que no iba a entrar, pero entró”, declaró Lora para ESPN sobre el golazo que anotó ante Nacional.

"Estoy feliz por el resultado, pero no es nada porque nos falta un rival más con el que competir para poder estar en lo que queremos, la fase de grupos”, agregó el lateral de 22 años.



"Agradecer a la hinchada por el apoyo que dieron en el partido que son parte importante para nosotros”, finalizó Lora, cuyo gol fue elogiado por Conmebol.

Sporting Cristal celebra con Castillo y Lora. | Fuente: ESPN

¿Cuál será el próximo rival de Sporting Cristal?

Huracán buscará el pase a la tercera fase de la Copa Libertadores este miércoles ante el Boston River, un equipo que ya le puso las cosas difíciles el pasado 22 de febrero, cuando sellaron un empate por 0-0 en el encuentro de ida en Montevideo.



Para este partido de vuelta, el club porteño contará a su favor con el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios, un "fortín" en donde el combinado dirigido por Diego Dabove ha sumado tres victorias, 9 goles a favor y 3 en contra en lo que va de año.

El ganador de la eliminatoria enfrentará a Sporting Cristal en la siguiente fase de la Libertadores.

Sporting Cristal inició el partido con: Renato Solís; Nilson Loyola, Gianfranco Chávez, Ignacio Da Silva, Jhilmar Lora; Jostin Alarcón, Jesús Castillo, Jesús Pretell; Washington Corozo, Leandro Sosa y Brenner Marlos. DT: Tiago Nunes.

Nacional mandó a Héctor Espínola; Richard Cabrera, Carlos Rolón, Ismael Benegas, Fernando Román; Feliciano Brizuela, Juan Fernando Alfaro, Edgardo Orzusa, Mathias Martínez; Cristhian Ocampos y William Candia. DT: Pedro Sarabia.





