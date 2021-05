Roberto Mosquera: "No cambiamos modelo de juego, la diferencia es que hoy nos ha sonreído el gol" | Fuente: AFP

Este miércoles Sporting Cristal venció por 2-0 a Rentistas por la fase de grupos de la Copa Libertadores con goles de Alejandro Hohberg y Martín Távara. Tras el encuentro, Roberto Mosquera, entrenador del conjunto 'celeste', dio sus impresiones sobre el trámite del partido.

"Hemos jugado con el mismo modelo todos los partidos, la diferencia es que ahora nos ha sonreído el gol. En Argentina y Uruguay también jugamos con esas mismas sociedades buenas que se vieron ahora, pero esta vez nos ha sonreído el gol y tiene mayor valor nuestro juego", indicó Mosquera en conferencia de prensa.



En tanto a las chances de clasificar a Copa Sudamericana, agregó: "Esperemos no depender solo de que Sao Paulo esté clasificado para poder ganar. Sabemos lo que es, no aprovechamos las posibilidades de gol que tuvimos en Lima y el 3-0 me pareció demasiado. Hay que respetar un equipo de su trayectoria y presupuesto, pero en el fútbol nada está escrito".

Sobre las caracteristicas que rescata de Cristal, indicó: "La continuidad de una manera de jugar, jugamos igual contra Racing y contra Rentistas en Uruguay, no cambiamos ni modelo ni sistema, la diferencia es que hoy estuvimos certeros. Nos faltaba entrar al área con mayor confianza, creo que el secreto es haber mantenido la forma de jugar pese a que tuvimos un tiempo la deuda del gol".