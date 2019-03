Emanuel Herrera marcó 40 goles con Sporting Cristal en la edición pasada del Torneo Descentralizado. | Fuente: Fox Sports

Pese a solo sumar dos tantos en sus primeros cuatro partidos oficiales del año, Emanuel Herrera demostró que sigue teniendo sangre goleadora en el compromiso entre Sporting Cristal y Godoy Cruz por Copa Libertadores. Al tercer minuto del cotejo, el delantero argentino marcó la primera diana del duelo después de una precipitada salida del 'Tomba' para poner arriba en el marcador al equipo rimense.

La jugada comenzó con un pase en profundidad de Horacio Calcaterra hacia Jorge Cazulo, quien lo recepcionó en área de Godoy Cruz y quedó mano a mano con el guardameta Roberto Ramírez. Ante el achique del golero argentino, el 'Piqui' hizo un control orientado hacia su derecha que el portero no logró interceptar pero, para su mala suerte, el balón le quedó lejos al volante nacionalizado peruano.

Sin embargo, Emanuel Herrera se encontraba cerca a la jugada y, al ver que Cazulo no iba a poder llegar a la pelota antes de que esta salga del campo, fue corriendo hacia ella y pateó en su primer contacto pese a tener poco ángulo de remate. No obstante, eso no impidió que el futbolista nacido en Figuera anote y así envió el esférico al fondo de las redes del pórtico de Godoy Cruz, dándole la ventaja momentánea a Sporting Cristal.