A diferencia de otros años, ya es frecuente ver a Jorge Cazulo ocupar las espaldas de los defensores rivales y ser una opción más en ataque en Sporting Cristal. Luego de que un desdoble suyo propiciara el gol de Emanuel Herrera ante Godoy Cruz por Copa Libertadores, el 'Piqui' tuvo otro movimiento que estuvo cerca de terminar en gol si es que no fuera por una mala definición.

Era el minuto 53 del compromiso cuando, otra vez, un pase en profundidad de Horacio Calcaterra al área de Godoy Cruz tuvo como receptor a un Jorge Cazulo sin marca alguna. Sin embargo, esta vez no hizo un control orientado tal como en la jugada del gol, sino que optó por definir en primer toque ante la salida del portero Roberto Ramírez.

Si bien la decisión en ese momento no parecía mala, la manera cómo Jorge Cazulo la ejecutó sí la fue y terminó enviando el balón por encima del pórtico de Godoy Cruz. El volante de 37 años conectó el pase de Calcaterra con una volea con su pierna derecha, pero no logró direccionar la pelota hacia el arco del cuadro argentino y no pudo romper la igualdad que había en ese momento.