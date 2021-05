Robert Mosquera ganó la Liga 1 Betsson con Sporting Cristal. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PABLO PORCIUNCULA

Sporting Cristal tuvo en las chances de Washington Corozo y Christofer Gonzales ganarle a Racing Club este martes por la Copa Libertadores. Sin embargo, los rimenses no estuvieron finos en la definición y cayeron 2-0 por la cuarta jornada del Grupo E del torneo.

Hubo elaboración y toque en Sporting Cristal, pero en donde falló fue en los metros finales. Roberto Mosquera, director técnico del elenco rimense, tras el partido ante Racing Club en el Estadio Nacional analizó lo hecho por los suyos frente a la 'Academia'.

"Miro la parte positiva que pocos equipos crean tantas posibilidades de gol como Sporting Cristal y fue como en Argentina. Es un calco y era mínimo para ganar 2-0 en el primer tiempo. Hay que ver las cosas positivas. La definición no está en el nivel de la elaboración", sostuvo el entrenador de Sporting Cristal.

Sporting Cristal, último de su grupo en Copa Libertadores

Así fue uno de los goles de Racing sobre Sporting Cristal. | Fuente: ESPN

Asimismo, manifestó que su conjunto tuvo bajas en la delantera, pero que aún así se las ingenió para crear peligro en el área de su rival de turno.

"Todo el mundo sabe las deficiencias que tenemos. Sin cuatro '9', crear tres chances es el camino correcto. El dolor de perder lo tenemos", indicó el también exBinacional.

Además, el estratega de Sporting Cristal mencionó que los suyos tuvieron un buen nivel durante los 90' en el terreno del Nacional. Lo que espera es tenerla clara a la hora definir.

"He visto un equipo competitivo. Hicimos un partido digno y estoy orgulloso. No creo que hayamos hecho un mal cotejo, no hubo gol que es otra cosa. Hay que rescatar que sin '9' hicimos un sistema diferente con Alejandro Hohberg y Christofer Gonzales. El no meterla nos tiene fuera de la Copa Libertadores", finalizó.

La tienda del Rímac tiene solo un punto en las cuatro primeras jornadas del Grupo E y en la quinta fecha recibirá al Rentistas.

