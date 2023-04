Sporting Cristal no suma puntos en esta Copa Libertadores 2023. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Ignacio Roncoroni

El sueño se empezó a esfumar de a pocos. Al inicio del segundo tiempo ante River Plate este miércoles por la Copa Libertadores, Sporting Cristal empataba 2-2 y tenía un hombre de más en la cancha del Más Monumental.

Sin embargo, Sporting Cristal se quedó con las manos vacías en la capital argentina contra un River Plate que ni por ningún momento, aún con el marcador en contra en los primeros minutos, vio peligrar el resultado a favor al final. El equipo de Martín Demichelis dejó claro que, tras la sorpresiva caída en la primera jornada contra The Strongest, tiene con qué dar pelea en esta Libertadores.

El planteamiento de Cristal no funcionó de inicio y el equipo no se encontró en el terreno de la ciudad de Buenos Aires. Sin Yoshimar Yotún suspendido y un Nilson Loyola lesionado, la 'SC' decepcionó, quedando de momento como último del Grupo D sin puntaje.

¿Cómo es que se dio la caída celeste en su segunda presentación en el campeonato continental esta temporada? ¿Cómo es que los cuatro veces ganadores de la Libertadores despacharon al equipo que dirige el director técnico brasilero Tiago Nunes?

La línea de cinco en Sporting Cristal no rindió

De arranque, la 'SC' tuvo al fondo a cinco elementos como Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignácio da Silva, Rafael Lutiger y Leonardo Díaz. Aún con tantos hombres abajo, el conjunto argentino fue abasallador, sobre todo cuando encontró el empate parcial 1-1 por medio de Nicolás de La Cruz.

Pases laterales para circular, llegar hasta el fondo y enviar el centro hacia atrás fue una constante en el conjunto de Demichelis. No contar con hombres de peso al medio costó.

Sporting Cristal alcanzó la final de la Copa Libertadores en 1997. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Ignacio Roncoroni

Cristal tuvo uno más, pero no se sintió

A poco del inicio de la segunda mitad, los celestes gozaron de un tiro libre luego de una expulsión de Enzo Díaz. El lateral tumbó a Washington Corozo en el borde del área, el árbitro no dudó porque era el último hombre y le mostró la roja directa. Es más, el delantero de Sporting Cristal se inventó un golazo de inmediato.

No obstante, cuando se creyó que el club celeste iba a gozar de más ocasiones y del dominio al tener un jugador más en la cancha, sucedió todo lo contrario. River tuvo mayor posesión del balón, el conjunto peruano se tiró atrás y es así que llegó el doblete de Esequiel Barco y golazo de sombrerito de Pablo Solari. Contar con un futbolista más no fue determinante ni menos aprovechado por Nunes.

Refuerzos que no marcan la diferencia a nivel internacional

Ignácio da Silva fue el mejor de la cancha en Sporting Cristal. Pese al mal resultado, demostró siempre temple para ir al frente y su buena actuación la certificó con un gol de cabeza a los 6'.

Aunque, de momento, jugadores como Brenner Marlos y Washington Corozo -aún con su golazo- están más que en debe. Los fichajes aún no destacan y es en este tipo de escenarios en donde deben dar un paso al frente para conseguir dar el golpe sobre la mesa. El 2 de mayo con The Strongest en Lima no sirve otra cosa que no sea ganar. No hay margen de error.

