El cuadro celeste se encuentra rumbo a Argentina para disputar su encuentro al equipo millonario por la Copa Libertadores 2022. | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: Sporting Cristal

Por los tres puntos. Sporting Cristal viajó a Argentina para enfrentar a River Plate por la Copa Libertadores de América. A través de sus redes sociales, el cuadro celeste publicó una serie de fotografías donde muestra al plantel en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a la espera del vuelo que lo lleve a Buenos Aires para disputar la jornada dos del Grupo D del torneo continental.

Itinerario de Sporting Cristal para el encuentro con River Plate

Además de las imágenes rumbo a Argentina, Sporting Cristal también publicó el itinerario que seguirá previo al encuentro con River Plate. Según el cronograma, el equipo celeste llegará al país sureño este lunes a las 8:15 p. m. (hora argentina).

Mañana, martes 18 de abril, hará el reconocimiento del Estadio Más Monumental a las 3:15 p. m. (hora argentina), para luego realizar los entrenamientos en la Ciudad Deportiva San Lorenzo de Almagro (4:15 p. m. hora argentina).

El encuentro entre ambas escuadras será el miércoles 19 de abril a las 7:00 p. m. hora peruana.

Yoshimar Yotún espera un triunfo ante River Plate por Copa Libertadores

En la previa al partido contra River Plate en Argentina, Yoshimar Yotún afirmó que un triunfo de la celeste, a pesar de que no estará en el encuentro.

"Como todo partido de Copa será difícil. Vamos a ir a hacer lo nuestro, a ganar y si no se puede empatarlo. Vamos con la mentalidad, aunque no me toque estar. Apoyaré desde afuera. Vamos a dar lo mejor para llegar a ese partido", sostuvo el volante de Cristal.





