Univerisidad de Concepción vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores | Fuente: RPP Noticias

Universidad de Concepción y Sporting Cristal debutarán este miércoles en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. El cotejo está programado para las 5:15 p.m. (hora peruana/en Chile 7:15 p.m.)

El equipo del "Campanil", como es conocido popularmente el conjunto universitario, fue subcampeón del torneo chileno en 2018 y accedió directamente a la fase de grupos de la actual edición de la Libertadores, en la que quedo encasillado en el grupo C, junto a Sporting Cristal, el Olimpia paraguayo y el Godoy Cruz argentino.



Sporting Cristal es el actual campeón del fútbol peruano y en este 2019 va segundo en la tabla de posiciones por diferencia de goles.

El encuentro entre Universidad de Concepción y Sporting Cristal se inicia a las 5:15 p.m.y la transmisión televisiva estará a cargo de FOX SPORTS Debido al horario, quizás, no podrás estar cerca de un televisor. No te preocupes. Prende tu radio porque ahí estará RPP Noticias con todas las incidencias del Universidad de Concepción y Sporting Cristal por la primera fecha del grupo C de la Copa Libertadores. No estás en Perú, no hay problema. Nuestra señal de RPP Player la puedes escuchar desde cualquier parte del mundo.

También puedes seguir las incidencias antes, durante y después del partido a través de RPP.pe