Leandro Fleitas: "Iremos a Caracas con la obligación de ganar"

Este miércoles la Universidad César Vallejo jugará el partido de vuelta ante Caracas FC por la Fase 1 de la Copa Libertadores y, por su parte, Leandro Fleitas, defensor del cuadro poeta dio sus expectativas sobre el encuentro.

"Nunca he ido a Venezuela, sabemos que hace mucho calor, es un equipo con jugadores interesantes, rápidos, con buen control de balón. Pero estamos enfocados en ir y cumplir con la obligación que tenemos que es ir a ganar con el buen juego que podemos llegar a tener", indicó Fleitas en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.



En tanto al entrenador, agregó: "Chemo es un entrenador con muchas ganas, trabajo y humildad. Nos da la facilidad de poder charlar cuando de pronto él ve algo en la cancha que nosotros no, además también tenemos una idea de juego que venimos trabajando. Le gusta jugar bien al fútbol y se molesta cuando no lo hacemos bien, incluso cuando lo ganamos"

"Uno tiene la obligación de hacer buen juego, a mí me ha dado mucha confianza y he mantenido una regularidad importante. Me siento muy contento y con ganas de seguir aprendiendo en el día a día, tengo una ilusión tremenda de pasar de fase", agregó el futbolista argentino.

En tanto al penal errado por Yorleys Mena, indicó: "Llegué al vestuario cuando estábamos arengando luego del partido, el apoyo fue total para Yorleys, el año pasado nos dio muchas satisfacciones así que tiene nuestro apoyo. Creo que fuimos un poco más que Caracas y tuvimos ocasiones importantes. No solo queremos dejar en algo el nombre de la UCV sino también de Perú porque hace tiempo venimos mal internacionalmente, digo venimos porque ya tengo años jugando acá".

Por otro lado, también habló del descenso del cuadro blanquiazul, su ex club: "De hecho Alianza Lima es donde pasé tres años maravillosos, entregué al máximo lo que pude. Lamentablemente ha sido una pena que haya bajado porque es el equipo más grande del país, esperemos que haga las cosas bien para que vuelva a la élite del fútbol".