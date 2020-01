Rafael Guarderas debutó profesionalmente con Universitario en 2012. | Fuente: Prensa Universitario

Rafael Guarderas no jugará en el segundo partido contra Carabobo. El mediocampista de Universitario de Deportes manifestó que, en una conversación con el médico del club, este le comentó que estará una semana alejado de las canchas producto de una contractura y hasta podría no estar disponible para el debut en la Liga 1 Movistar ante Melgar.

"Por lo que me ha dicho el doctor, tendré por lo menos una semana de para. Por lo tanto, no estaría llegando para el partido del martes contra Carabobo. Tampoco sé si llegue al debut con Melgar, ojalá se pueda dar. Es feo estar lesionado, pero tampoco me voy a apurar. La idea es recuperarme bien y ojalá pueda estar a disposición del técnico por el resto de la Copa Libertadores", dijo.

Por otro lado, Rafael Guarderas señaló que disputó el duelo de ida contra Carabobo algo sentido, pues no había terminado la derrota a manos de Cerro Largo bien. Además, destacó el nivel de sus compañeros en el mediocampo.

"Me sentí en la 'Noche Crema', pensé que estaba al 100% y por eso intenté jugar el martes. Pensé que iba a aguantar un poco más, pero no tenía para dar. Los resultados no fueron una sorpresa para mí porque fue lo que tenía previsto para esta lesión. Además, hay otros compañeros que está haciendo bien las cosas", sentenció.