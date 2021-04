Universitario y Cristal integran la fase de grupos de la Libertadores 2021 | Fuente: Cristal / Universitario

Queda una semana exacta para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, en la que los representantes del fútbol peruano, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, conocerán a sus rivales en la máxima competición de clubes en Sudamérica.

Serán 32 clubes participantes en esta instancia (28 ya tienen cupo definido), los que han quedado repartidos en cuatro bombos para ordenar el sorteo. En la caso de la 'U' y Cristal, los dos aparecen en el bombo 3, lo que significa que en fase de grupos no se enfrentarán entre ellos ni chocarán con los equipos que formen parte de la misma. Es decir, no jugarán contra el Vélez Sarfield de Luis Abram, América de Cali de Aldair Rodríguez, Fluminense de Fernando Pacheco, además de Argentinos Juniors, The Strongest y Deportivo Táchira.



Así, sus rivales pueden salir de cualquiera de los otros bombos, los que se definen por el orden de puesto que tienen en el ránking Conmebol.

Así quedaron los bombos para la Copa Libertadores 2021:

En el bombo 1 figuran escuadras como River Plate, Boca Juniors de Carlos Zambrano, Flamengo o el último campeón Palmeiras. Todos representarán, sin duda, un nivel de máxima exigencia para intentar acceder a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.

En el bombo 2 está el SC Internacional de Paolo Guerrero, también aparece Defensa y Justicia, campeón de la última Sudamericana. El el bombo 4 con boleto fijo ya están Deportivo La Guaira, Unión La Calera, Always Ready y Rentista, mientras que los otros cuatro elencos se determinan tras la fase 3 de la Libertadores.

Sporting Cristal (Perú 1) ha comenzado de gran manera la temporada, con puntaje perfecto y sin ceder goles. Se reforzaron con el objetivo de alcanzar los octavos de final. Universitario (Perú 2), por su parte, no tuvo el mejor inicio en la Liga 1 Betsson y el plantel se vio afectado por contagios de COVID-19.

🇵🇪🏆 ¡Los clasificados de Perú a la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores 2021, que ya esperan el sorteo del 9/4! 🔝



1⃣ @ClubSCristal

2⃣ @Universitario#GloriaEterna pic.twitter.com/KcOSlkldAh — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 31, 2021





NUESTROS PODCASTS

La ivermectina no debe usarse para prevenir ni tratar la covid-19. La OMS recomendó retirar este medicamento del tratamiento para el nuevo coronavirus luego de que estudios científicos comprobaran que no ocasionaba ningún efecto beneficioso para ello.