"El clásico sería lindo": Jean Ferrari sobre la posibilidad de enfrentar a Alianza Lima en la Copa Libertadores

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, llegó a Paraguay para presenciar el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Tras el bicampeonato en la Liga1 Te Apuesto, el directivo crema afirmó que llegan con “ilusión” por “enfrentar a los mejores” clubes del continente.

“Venimos con mucha ilusión, como todo inicio del torneo y más siendo el más importante de Sudamérica. Entusiasmados de que nos puede tocar los mejores, nosotros no queremos entrar en especulaciones, queremos enfrentar a los mejores y poder demostrar lo que venimos haciendo en estos dos años consecutivos donde fuimos campeones de Perú. Hay mucha ilusión de que nos toquen equipos de la trascendencia como la de Universitario de Deportes”, señaló Jean Ferrari en Bolavip.

Universitario no supera la fase de grupos de la Copa Libertadores desde el 2010, por lo que la meta que se traza la institución en el certamen es acceder a los octavos de final.

“El objetivo es pasar la primera fase e ir paso a paso. Nosotros no podemos adelantarnos a nada porque sabemos lo que es la Copa Libertadores, el nivel de competencia que es. Estamos preparados para afrontar dificultades de alto nivel y esperemos ir consiguiendo las metas trazadas”, indicó.

U vs. Alianza: ¿clásico en la Copa Libertadores?

Universitario aparece en el bolillero 3 para la fase de grupos, mientras que Alianza Lima está en el bolillero 4. Esto abre la posibilidad de que el sorteo coloque a los ‘compadres’ en la misma zona, con lo que se produciría el clásico del fútbol peruano en la Copa Libertadores, lo que no sucede desde 1994.

“Sería lindo, no solamente por el hecho del enfrentamiento como tal porque es un clásico, genera expectativa… hay mucho de morbo también de por medio, porque en la Copa Libertadores que se jueguen clásicos es muy atractivo. Está también la posibilidad de que en Paraguay se tenga un Cerro Porteño vs. Olimpia. En Perú está la opción de que se juegue un Universitario vs. Alianza”, destacó Jean Ferrari.

¡Estamos listos para el sorteo de la Fase de Grupos de la @Libertadores! 🏆 pic.twitter.com/dHJnspVA5K — Universitario (@Universitario) March 17, 2025

Ruidíaz no llega a Universitario

Jean Ferrari recibió la pregunta de si Raúl Ruidíaz mantiene posibilidades de fichar por Universitario, a lo que se mostró enfático con el punto de que el plantel cremas “está cerrado”.

“Las posibilidades se terminaron porque tenemos el plantel cerrado. Más adelante no lo sabemos, porque esto es fútbol y nunca se cierran las puertas al 100 %”, explicó.

Finalmente dijo que en la ‘U’ "no se puede descuidar nada". "Apuntamos a ser los mejores y debemos saber jugar en paralelo el campeonato local, donde queremos ser tricampeones, y la Copa Libertadores. La primera meta es pasar de ronda", concluyó.