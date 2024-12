Lo tiene claro: Horacio Calcaterra habló de la dinámica que debe tener Universitario en la Copa Libertadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario, bicampeón de la Liga1, tiene boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Aún no tiene rivales definidos, pero la tienda crema sabe que no será nada fácil pasar de ronda.

Eso lo tiene muy claro el volante argentino nacionalizado peruano Horacio Calcaterra. El mediocampista, que vive su segunda etapa como jugador de Universitario de Deportes, habló de cómo debe ser la dinámica del conjunto merengue si es que quieren tener éxito a nivel internacional en la Libertadores.

"Si llegas tres veces al arco rival, tiene que hacer dos goles (como mínimo). Vamos a dar lo mejor de nosotros y, sobre todo, ser efectivos, fue lo que sostuvo el jugador de Universitario a D'Enganche.

Horacio Calcaterra espera destacar con Universitario en Copa Libertadores

Horacio Calcaterra jugará su cuarta temporada en la 'U'. | Fuente: @Universitario

De otro lado, el también exfutbolista de Sporting Cristal comentó sobre el rol secundario que tuvo en el equipo de Fabián Bustos a lo largo de la última campaña.

"Yo busco ayudar desde donde me toque. Me siento cómodo en cualquier posición de la cancha. Yo juego fuerte, aunque sin buscar hacerle daño a alguien. No me especializo en marcar", agregó 'Calca'.

Además, tuvo comentarios de cara al mercado de fichajes de Universitario. Por ejemplo, el cuadro crema en los últimos días anunció la incorporación del delantero Diego Churín, con pasado en Cerro Porteño.

"Tienen experiencia y lo importante es que vienen para luchar por el puesto. Eso es sano. Vamos a ayudarles y darles las herramientas para que estén cómodos", indicó.

¿Cómo le fue a Universitario en su última Copa Libertadores?

Universitario fue parte de la edición 2024 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, la cual terminó con el Botafogo como nuevo campeón.

El equipo de Bustos compartió grupo con Junior (Colombia), Botafogo (Brasil) y LDU Quito (Ecuador), y quedó como último, sumando 5 puntos.

