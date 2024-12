Guillermo Farré: "El mercado peruano le abre las puertas al jugador argentino que no tiene lugar en Primera"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal lleva adelante sus días de Pretemporada en La Florida alistándose para el próximo curso en el que apuntan a luchar por el título de la Liga1 Te Apuesto 2025 y también superar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“En los equipos grandes de Perú es prioridad clasificar a la Copa Libertadores. Siempre hay que ganar y jugar bien. Hay mucha exigencia”, declaró el técnico Guillermo Farré en DSports.

El estratega argentino resaltó cuánto le ha costado a los elencos peruanos pasar a las rondas finales de la Copa Libertadores en los últimos años, aunque no apuntó a preferir a rivales específicos en el torneo.

“Hace 17 años que un equipo peruano no pasa de fase de grupos de la Copa Libertadores. Esto te marca un poco la diferencia entre el fútbol local y la competencia internacional. Los cagones no escriben la historia”, indicó.

Los juveniles de Sporting Cristal

El cuadro celeste se ha caracterizado por promover de forma constante la participación de sus canteranos en la plantilla del primer equipo, hecho que resalta Guillermo Farré.

“Sporting Cristal tiene un gran proyecto de juveniles, pero las divisiones inferiores son una problemática para el fútbol peruano. Es algo a mejorar", dijo.

A la consideración por los futbolistas surgidos en el mismo club, Cristal también apuesta por extranjeros jóvenes, como sucedió el año pasado con el argentino Santiago González y ahora con Misael Sosa, ambos provenientes del ascenso de su país.

“El mercado peruano le abre las puertas al jugador argentino que no tiene lugar en la Primera División. Acá hacen diferencia”, dijo el estratega de 43 años.

Farré no descarta volver a Belgrano

El club Belgrano de Córdoba fue el último club al que dirigió Guillermo Farré en su país antes de su asumir su primera experiencia internacional como entrenador con Sporting Cristal. Con el ‘Pirata’ ganó el torneo de Segunda en 2022, por lo que no descarta retornar más adelante al club.

En las recientes semanas Belgrano buscó contratar nuevo entrenador y estuvo interesado en Fabián Bustos, actual técnico de Universitario de la Liga1.

“En algún momento puede darse la vuelta a Belgrano, uno deja las puertas abiertas. El deseo va a estar siempre. Me fui con el club en una muy buena forma. Eso me deja tranquilo. Hoy estoy en otro camino, enfocándome en mi crecimiento personal. Lo que más me costó fue dejar a mi familia y el día a día en Córdoba”, finalizó.